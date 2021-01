Meer dan 50 pro-democratieactivisten opgepakt in Hongkong

Pro-democratieactivisten in Hongkong. Beeld AFP

Onder de gearresteerden zijn bekende kopstukken van de democratische beweging, waaronder ook enkele voormalige oppositieparlementariërs. De Democratische Partij meldt op zijn Facebookpagina dat onder anderen James To, Lam Cheuk Ting en Lester Shum zijn opgepakt. De politie weigerde commentaar te geven.

De Democratische Partij stelt dat de activisten door de politie werden gearresteerd omdat ze meededen aan een verkiezing om democratiegezinde kandidaten te selecteren voor de komende parlementsverkiezingen. De plaatselijke autoriteiten en de Chinese regering hadden al gewaarschuwd dat die verkiezing mogelijk in strijd zou zijn met de veiligheidswet. De volledige oppositie stapte al eerder op, nadat vier oppositieparlementariërs uit hun ambt werden gezet.

De voorgenomen verkiezingsdeelname door de Democratische Partij wordt door de autoriteiten gezien als ‘een daad van ondermijning van de nationale veiligheidswet’, aldus de Democratische Partij. De parlementsverkiezingen in Hongkong werden vorig jaar uitgesteld. Dat gebeurde volgens de regering in verband met de coronapandemie.

De Chinese regering voerde in juni een nieuwe nationale veiligheidswet in die betrekking heeft op de voormalige Britse kroonkolonie, die na overdracht aan China in 1997 nog vijftig jaar vrijheid zou genieten. Maar nu is er dus de nieuwe wet, die alles strafbaar maakt dat door China wordt gezien als separatistisch of ondermijnend van het Chinese gezag. Ook samenwerking met vreemde mogendheden en samenzwering kan een levenslange gevangenisstraf opleveren.

Westerse landen en mensenrechtenorganisaties veroordeelden de nieuwe wet scherp als een poging van Chinaom de oppositie in Hongkong hardhandig te onderdrukken. In december vorig jaar werd activist Joshua Wong al veroordeeld tot een gevangenisstraf van ruim dertien maanden voor zijn rol in een bezettingsactie die in 2019 al plaatsvond. Ook mediamagnaat en activist Jimmy Lai, tevens een voorstander van meer democratie, heeft al een aanklacht vanwege ‘samenspanning met vreemde mogendheden’ aan zijn broek.