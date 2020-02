Hier volgen we alle ontwikkelingen over het nieuwe coronavirus op de voet.



♦ Een besmette Duitser die in Limburg is geweest, was toen nog niet ziek.

♦ Het draaiboek om in te grijpen na een besmetting ligt in Nederland al klaar.

♦ Woensdag is onder andere in Griekenland, Roemenië en Noorwegen het virus opgedoken.