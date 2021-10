Medisch experts gehoord om fatale ontgroening in België

Beeld Sander Bral

Als Sanda Dia op woensdagochtend 5 december 2018 wordt vastgelegd op camerabeelden in het centrum van Leuven, kan hij niet lopen. Zijn armen heeft hij om de nek van twee jongens geslagen. Het zijn de andere aspirant-leden – ‘schachten’, in het Vlaams – van studentenclub Reuzegom.

Alle drie willen ze lid worden, maar makkelijk wordt het ze niet gemaakt. Ze moeten twee dagen aan ontgroeningen doorkomen. Als Dia – die volgens een van de andere schachten ‘niet zo goed kan drinken’ – na dag één naar zijn kamer wordt gebracht, is hij amper nog bij bewustzijn.

Een dag later is het niet veel beter. ­

’s Nachts zijn de kranen in zijn kamer afgeplakt, zodat hij geen water kan drinken. Dia kan die ochtend niet zelfstandig lopen – het moment dat wordt vastgelegd op camera.

De ontgroening wordt voortgezet in een blokhut ten oosten van Antwerpen. Daar brengen de drie het grootste deel van de dag door in een zelf­gegraven put. Het is koud in het bos, een graad of 6. Ze krijgen ijskoud water over zich heen en moeten allerlei smerigs eten en drinken, waaronder anderhalve liter visolie.

Dodelijke mix

Twee dagen later is Dia, een derdejaars ingenieursstudent, overleden. De mix van kou, alcohol en uitputting is hem fataal geworden. Het zout uit de visolie heeft zijn organen kapotgemaakt.

De Reuzegommers hebben Dia nog naar het ziekenhuis gebracht, maar veel te laat. Filmpjes van de ontgroening werden in opdracht van het ­bestuur in alle haast verwijderd, de sporen bij de blokhut gewist.

Toch wist de Belgische politie te achterhalen wat er was gebeurd. Met het uitlekken van de details, nam de afschuw in België toe. Leden van Reuzegom blijken stuk voor stuk kinderen van succesvolle Belgen: zakenlieden, advocaten, tandartsen. Ze zagen zichzelf als de toekomstige elite van het land. Dat was precies de reden voor Sanda Dia, zoon van een Senegalese immigrant, om lid te worden: hij zag het als een opstap naar een mooie carrière.

Medisch experts

Achttien leden van Reuzegom staan terecht voor Dia’s dood. Ze waren allemaal aanwezig bij de ontgroening en worden vervolgd voor onopzettelijke doding, het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg, onterende behandeling en schuldig verzuim.

Vandaag worden de eerste deskundigen gehoord, onder wie medisch experts. De zaak is meerdere malen uitgesteld na bezwaren van de verdediging, die een aantal bekende advocaten heeft opgetrommeld. De uitspraak wordt op z’n vroegst in mei verwacht.

Studentenclub Reuzegom is inmiddels opgeheven.