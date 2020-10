Medicijnmix moet Trump van virus verlossen: ‘Zo werken we in Nederland niet’

Donald Trump loopt naar de helikopter die hem naar het ziekenhuis zal brengen op vrijdag. Beeld REUTERS

Sinds het coronavirus vrijdag bij de Amerikaanse president is vastgesteld, regent het berichten over wat hij allemaal toegediend krijgt. Zo heeft Trump een cocktail met synthetische antistoffen ontvangen van farmaceut Regeneron. De mix van antistoffen kan het niveau van het virus verlagen, als deze vroeg wordt toegediend. Het middel ‘Regn-COV2’ dat in de beginfase met muizen werd ontwikkeld, komt sinds juni niet meer uit muizen, maar uit gekweekte cellen.

IC-voorzitter Diederik Gommers, die de intensive care in het Erasmus MC leidt, zegt: “Hier werken wij in Nederland niet mee. Hij krijgt synthetische antilichamen, die zijn dus kunstmatig gemaakt. In Nederland gebruiken wij menselijke antistoffen, die worden opgehaald via donoren die covid hebben doorgemaakt en hun plasma afstaan bij de bloedbank.”

Meteen na het lezen van het nieuws over de kunstmatige antistoffen die Trump krijgt, dook hoogleraar bloedoverdraagbare infecties aan de Universiteit van Amsterdam en bloedvoorziening Sanquin Hans Zaaijer in de wetenschappelijke literatuur. “Het enige wat ik kon vinden over dit middel is ‘één kleine studie van de producent zelf’ die nog niet getoetst is door andere wetenschappers.” Maar die eerste resultaten zijn volgens hem ‘op zich wel hoopgevend’. “Waar patiënten die een placebo ontvingen dertien dagen nodig hadden voor het herstel, was dit bij patiënten die een lage dosis van de antistoffen kregen zes dagen.”

Zaaijer, die ook de kleine lettertjes van de studie las, benadrukt dat dit nog geen bewijs is dat de kunstmatige antistoffen van Regeneron ook daadwerkelijk werken. “Aan deze studie deden 275 personen mee en de uitslag was niet significant. Er is 9 procent kans dat deze uitkomst toevallig is. Maar dat kan ook komen, doordat de studie niet heel groot was.”

32 dagen

Voor president Trump, die 32 dagen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 3 november positief werd getest op corona, is er geen tijd te verliezen. Hij zou in een week tijd Minnesota, Pennsylvania, Virginia, Georgia, Florida en North Carolina bezoeken. Zaaijer, die ook viroloog is op het Amsterdam Universitair Medisch Centrum: “Als ik in het hoofd kruip van de doktoren in het Witte Huis en het Walter Reed Army Hospital, zullen ze waarschijnlijk hebben gedacht: ook al doet het niks, het kan ook geen kwaad. Het is waarschijnlijk een inherent veilig product. Dus baat het niet dan schaadt het niet.”

Grote vraag bij experimentele middelen is natuurlijk: werken ze echt, of is het een gok? “Het lijkt erop dat ze bij Trump denken: we geven hem een cocktail van allerlei medicijnen waarvan ook maar de minste gedachte bestaat dat het iets kan doen,” verklaart voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (Nvalt) Leon van den Toorn. “Zo werken wij in Nederland natuurlijk niet,” voegt hij snel toe. “Mensen moeten niet meteen denken dat dit voor iedereen de beste behandeling zou zijn. Dat is gewoon echt onzin.”

In Nederland moeten mensen nog minstens een maand wachten voor zij behandeld kunnen worden met antilichamen. Zaaijer: “Wij hebben als het ware de natuurlijke variant van deze benadering. Bij ons gaat het om antistoffen uit gezonde donors.” De eerste 8800 flesjes daarvan worden later deze maand of begin volgende maand overgedragen aan VWS. Deze maand vinden de veiligheidstesten plaats. “De bloedbank had afgesproken om 30.000 kilo plasma te leveren, daarvan hebben we tot nu toe maar zo’n achtduizend à negenduizend gehaald.” Het is volgens de hoogleraar minder dan gehoopt omdat de corona-antistoffen bij veel donors ‘duidelijk wegzakken’. “Die antistoffen zijn er nog wel, maar geleidelijk steeds minder. Daarom zoeken we nog steeds donors die covid doormaakten.”

Remdesivir

Trump krijgt naast die kunstmatige antistoffen ook remdesivir. Dat medicijn wordt in Nederland ook gegeven aan covid-patiënten. Het bestaat al langer en werd oorspronkelijk gebruikt tegen de extreem dodelijke ziekte ebola. Mensen krijgen remdesivir hier in de eerste fase van de ziekte als patiënten zuurstofgebrek hebben. Gommers: “Remdesivir geven wij bij patiënten in de vroege fase. Patiënten die wel ziek zijn en naar het ziekenhuis gaan. Dit betekent wel dat Trump zieker is, dan wanneer hij thuis zou blijven.” Dat de Amerikaanse president wel zelf de helikopter in- en uitliep, noemt Gommers ‘een goed teken’. “Normaal gesproken gaan patiënten die naar het ziekenhuis snel ademen en hebben ze echt zuurstof nodig. Dan komen ze lucht te kort en kunnen ze bijvoorbeeld niet meer naar de wc lopen. Dus zo ziek is hij niet.”

Zijn woordvoerder verklaarde vrijdag: “Hij heeft geen extra zuurstof nodig, maar in overleg met specialisten hebben we ervoor gekozen om remdesivir-therapie te starten.” Volgens IC-specialist Gommers zijn de resultaten van dit middel gemengd. “Er zijn studies die zeggen het werkt en er zijn studies die zeggen het werkt niet. Maar als ik dokter van Trump was zou ik het ook geven. Wij in het Erasmus geven ook remdesivir op de gewone afdeling van het ziekenhuis.”

Longarts Hans in ‘t Veen van het Rotterdamse ziekenhuis Franciscus Gasthuis & Vlietland denkt dat dit twee dingen kan betekenen: “Óf hij is zieker dan we denken, óf hij krijgt medicatie onder het motto: better save than sorry. Ik denk dat ze nu al alles op alles willen zetten om het virus te stoppen. Want de tweede fase waarbij er problemen optreden met het immuunsysteem is meestal gevaarlijk dan de eerste fase.”

Obesitas

Trump krijgt verder vitamine D, melatonine, aspirine en famotidine, dat is in Nederland op de markt als maagzuurremmer, maar heeft mogelijk ook gunstige effecten heeft op het immuunsysteem. Trump is wat ouder en kampt met overgewicht. Bij de laatst bekende meting woog hij met zijn lengte van zo’n 1.90 meter 111 kilo en daarmee zit hij net in de categorie obesitas. In ‘t Veen: “Melania heeft sowieso meer kans op een goede afloop. Als Trump er ongeschonden doorheen komt, dan gaat hij daar vast mee koketteren,” vermoedt de longarts. “Wat best schrijnend is als je bedenkt hoe corona in Amerika heeft toegeslagen. Lage inkomens en native Americans, wat wij vroeger Indianen genoemd zouden hebben, zijn daarbij extra hard geraakt omdat zij een slechtere toegang hebben tot het zorgstelsel.”