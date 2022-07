Media: Surinaamse maatschappij SLM hervat vluchten naar Schiphol

Na intensieve onderhandelingen met de aandeelhouder en andere partners, heeft SLM garanties verkregen waardoor er weer gevlogen kan worden. Beeld ANP / Fotobureau Dijkstra

SLM, ook wel bekend als Surinam Airways, stopte eerder met vliegen op de route vanwege financiële problemen. Het regende daarbij klachten van mensen die een vlucht hadden geboekt maar hun geld niet terugkregen.

Garanties

Volgens SLM hebben er inmiddels intensieve onderhandelingen plaatsgevonden met de eigen aandeelhouder en andere partners. Daardoor heeft de maatschappij nu garanties verkregen, waardoor de operatie weer kan worden opgestart. SLM zou het openstellen van de route naar Nederland zien als een eerste stap ‘om het vertrouwen van het reizend publiek en de Surinaamse gemeenschap te kunnen terugwinnen’, zo wordt de maatschappij geciteerd.

Door de geschrapte vluchten zijn zeker honderden mensen gedupeerd. Veel andere mogelijkheden om naar Suriname te gaan, hadden ze niet, want alleen KLM vliegt ook rechtstreeks op het land. Door de gestegen vraag naar tickets en het feit dat er al niet veel meer beschikbaar zijn, waren vliegtickets naar Suriname bij KLM ook fors duurder geworden.

Reisbranchevereniging ANVR schreef over de kwestie al een brief aan de Surinaamse president Chan Santokhi. ‘Reisbureaus worden overstelpt met vragen,’ verklaarde een woordvoerder. Omdat bij SLM niemand bereikbaar bleek, richtte de brancheorganisatie zicht tot Santokhi, in de hoop dat hij wilde bemiddelen. Het is niet bekend of de president daadwerkelijk een rol heeft gespeeld bij de aankondiging dat SLM zijn vluchten gaat hervatten.