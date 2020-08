Medewerkers Nederlandse ambassade Beiroet gewond door explosie

Beeld Screenshot youtube

Het gaat om vier medewerkers van de ambassade en een partner van een van de medewerkers, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vermoedelijk zijn vier van de vijf slachtoffers Nederlanders.

De explosie in de haven van de Libanese hoofdstad vond vanmiddag plaats. Zeker 2200 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Rode Kruis. Het ministerie van Volksgezondheid schat dit aantal op 3000. Onder hen de vrouw en de dochter van de premier.

Over de oorzaak van de explosie, die nog 250 kilometer verderop te horen was, is nog niet veel bekend. Er zijn meldingen dat het gaat om een loods met hoog explosief materiaal dat de afgelopen jaren in beslag is genomen. Ook is er sprake van een opslagplaats voor chemicaliën.

Schade

Volgens de Libanese minister van Volksgezondheid is de schade in de hoofdstad enorm. Complete gebouwen zijn weggevaagd. Ooggetuigen spreken van totale chaos. Het Ministerie zoekt op dit moment uit hoeveel Nederlanders er in Beiroet zijn.