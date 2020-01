Medewerkers Boeing over 737 MAX: 'Ontworpen door clowns’

De fabriek van Boeing in Renton, Verenigde Staten. Beeld AFP

‘Dit vliegtuig is ontworpen door clowns die zelf weer onder toezicht staan van apen,’ schrijft een piloot van Boeing in een intern bericht uit 2017, dat betrekking had op de vluchtcomputer van de 737 MAX. Alle toestellen van dat type staan sinds vorig jaar maart aan de grond na twee crashes binnen een halfjaar.

Uit een aantal berichten lijkt naar voren te komen dat Boeing wilde voorkomen dat piloten in een simulator moeten trainen voordat ze met de 737 MAX mogen vliegen. Deze week gaf de vliegtuigbouwer nog het advies piloten die training - die het bedrijf waarschijnlijk miljarden extra kost - juist wel te laten ondergaan. Eerder had Boeing vastgehouden aan de lijn dat voor piloten die met andere 737-types vlogen een simpele computertraining voldoende was.

De nieuwe informatie geeft een “diep schokkend beeld” van hoe Boeing bereid was om het onderzoek door de toezichthouder te omzeilen. Dat zegt Congreslid Peter DeFazio, voorzitter van een commissie die onderzoek doet naar de 737 MAX. Volgens DeFazio laten de interne berichten zien dat Boeing “cruciale informatie” over het toestel trachtte achter te houden.

Boeing heeft de inhoud van de vrijgegeven berichten “volledig onaanvaardbaar” genoemd. Het bedrijf stuurde de informatie eerder al door aan de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten.