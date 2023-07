Medellín sloopt de erfenis van Pablo Escobar, maar de toeristen blijven komen

In de strijd tegen het ‘narcotoerisme’ hanteert de Colombiaanse stad Medellín de sloophamer: een voormalig safehouse van Pablo Escobar dat dienstdeed als museum, is afgebroken. Maar waarschijnlijk is er meer nodig dan slopen alleen.

Op de toeristische site Tripadvisor prijkt het Museo Pablo Escobar nog altijd trots bovenaan de lijst van dingen die je écht moet doen als je in Medellín bent. Maar sinds deze week treffen bezoekers er alleen nog een lege vlakte aan.

Het gebouw is op last van de rechter gesloopt, omdat het museum zonder vergunning opereerde. De autoriteiten in de Colombiaanse stad hebben hun buik vol van de vele tours en toeristische plekken die zijn gewijd aan de nagedachtenis aan Pablo Escobar, die vanuit zijn thuisbasis Medellín in de jaren tachtig uitgroeide tot de beruchtste drugscrimineel ter wereld.

Voor sommige bewoners van Medellín geldt Escobar als een Robin Hood-achtige held die de armen hielp. Dertig jaar na zijn dood wordt er op 1 december nog altijd vuurwerk afgestoken ter ere van zijn verjaardag. Maar veel anderen herinneren zich vooral de duizenden doden die in de drugsoorlogen vielen, en voelen zich ongemakkelijk bij het romantiseren van de crimineel.

Escobars broer liep binnen

Het Museo Pablo Escobar was een perfecte illustratie van die verering. Het pand, een voormalig safehouse van Escobars organisatie, werd bestierd door Pablo’s broer Roberto, ooit de nummer twee van het kartel, die op zijn oude dag binnenliep met het verkopen van koffiemokken, balpennen, shirts en andere merchandise met de beeltenis van zijn broer.

Bezoekers konden zich in het museum verder vergapen aan persoonlijke parafernalia van Escobar: een Mercedes met kogelgaten, de helikopter waarmee hij drugs en dollarbiljetten heen en weer koerierde, en een schilderij waarop hij zichzelf liet afbeelden naast Don Corleone, de maffiabaas uit The Godfather.

Inmiddels is Escobar zelf ook haast meer een filmpersonage dan een historische figuur door de vele televisieseries die er over hem werden gemaakt, met als bekendste de Netflix-hit Narcos. Niet lang nadat die serie uit was gekomen, bracht de Amerikaanse rapper Wiz Khalifa – een joint bungelend in zijn mondhoek – in 2017 een hommage aan Escobar bij diens graf. De lokale politiek sprak er schande van. “Zolang hij deze houding vertoont, is deze meneer hier niet welkom,” sprak de burgemeester.

Moderne miljoenenstad

Maar in het voetspoor van Wiz Khalifa wisten steeds meer toeristen de weg te vinden naar Medellín, dat de afgelopen jaren van gevaarlijk drugshol transformeerde in een moderne miljoenenstad, en waar je je als bezoeker dus zonder gevaar voor lijf en leden kunt vergapen aan het gevaarlijke verleden.

Als paddenstoelen schoten de tours uit de grond. Soms worden ze persoonlijk gegeven door voormalige medewerkers van Escobar, soms zuigen de gidsen anekdotes en herinneringsplaatsen volledig uit hun duim.

De stad probeert ze met de sloophamer de wind uit de zeilen te nemen. In 2019 werd de trekpleister Edificio Mónaco opgeblazen, vanaf 1986 de luxueuze verblijfplaats van Escobar, en in dat jaar opgeleverd als het hoogste private gebouw van de stad. Er is nu een herinneringspark, gewijd aan de slachtoffers van Escobar.

Louche tourondernemers

Maar die strategie is omstreden, ook onder tegenstanders van het romantiseren van Escobar. Want je kunt wel stenen slopen, maar niet de fascinatie van bezoekers. Dus zullen louche tourondernemers in het gat blijven springen zolang de stad het verleden niet zelf op een verantwoorde manier presenteert.

Journalist Alfonso Buitrago pleit in El País voor een museum: ‘Het is lastig te geloven dat Medellín nog steeds geen plek heeft om het complexe verhaal over ons drugsverleden te delen.’