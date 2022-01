ME ontruimt kraakpand in Zuid

Beeld Joris van Gennip

De ontruiming van een gekraakt pand op de Waldeck Pyrmontlaan in Amsterdam-Zuid, niet ver van het Vondelpark, begon rond zes uur ’s avonds. Volgens de politie was de ME ter plaatse met diverse busjes.

De ontruiming vond plaats op last van het Openbaar Ministerie, aldus de politiewoordvoerder.

Volgens AT5 riepen de krakers ‘Wet of geen wet, kraken gaat door’ en werden ze een voor een opgepakt. Volgens een woordvoerder van de politie zou het om 30 tot 35 krakers gaan.

Vorig jaar maart stemde de Eerste Kamer in met een aanscherping van het kraakverbod, waardoor een gekraakt pand sneller ontruimd kan worden.