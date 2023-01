McCarthy ook na elf stemrondes geen voorzitter Huis van Afgevaardigden VS, verkiezing vrijdag verder

De Republikeinse fractievoorzitter Kevin McCarthy verlaat het parlementsgebouw nadat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden besloot om de stemming voor een nieuwe voorzitter uit te stellen tot vrijdag. McCarthy is de voornaamste kandidaat voor de functie, maar krijgt al elf stemrondes lang niet het vereiste aantal stemmen. Beeld AP

De laatste keer dat het stemmen voor een nieuwe voorzitter van het Amerikaanse lagerhuis zo lang duurde was in 1859. Precies honderd jaar geleden, in 1923, werd voor het laatst meerdere keren gestemd. Omdat er toen na de negende stemming toch een nieuwe voorzitter was, werd dat record met het aankondigen van de tiende stemming donderdag verbroken. Het Huis komt vrijdag bijeen om voor de twaalfde keer te stemmen. Bronnen zeggen tegen The Washington Post dat er zicht is op een oplossing, maar hoe die er precies uitziet, is onduidelijk.

Het kiezen van een voorzitter mislukt telkens omdat een klein groepje Republikeinen weigert zich achter McCarthy te scharen. Er is ook een parlementariër geweest die voor oud-president Donald Trump als voorzitter van het Huis heeft gestemd. De Democratische kandidaat-voorzitter Hakeem Jeffries krijgt van de Democratische partij 212 stemmen, maar ook dat is niet genoeg om tot voorzitter benoemd te worden.

Oud-voorzitter Nancy Pelosi noemt de situatie “krankzinnig”. Zonder een voorzitter, een van de belangrijkste banen in de Amerikaanse politiek, kunnen de nieuwe parlementariërs niet worden beëdigd en kan het lagerhuis geen beslissingen nemen.