Matteo Salvini volgens de peilingen de grote winnaar in Italië

Afgelopen donderdag gaf Matteo Salvini aan de samenwerking met de Vijfsterrenbeweging niet langer te zien zitten. Hij noemde het nutteloos om door te gaan met de dagelijkse ruzies, uitstel en blokkades. De directe aanleiding was een mislukte stemming een dag eerder over een hogesnelheidslijn tussen Turijn en Lyon, maar de samenwerking tussen de twee partijen verloopt al langer stroef.

Al maanden staan de partijen lijnrecht tegenover elkaar. Matteo Salvini kan zich niet langer vinden in de rol van kleinere coalitiepartner nu zijn partij in de peilingen inmiddels twee keer zo groot is als de Vijfsterrenbeweging. Lega staat nu op 38 procent in de peilingen.

Heilige zomermaand

Voor Salvini is de verkiezingscampagne al lang begonnen. Het afgelopen jaar is hij onafgebroken op campagne geweest. Bijna dagelijks spreekt hij de Italianen op steeds vollere pleinen toe over zijn plannen voor een Italië waar er ‘eerst aan de Italianen’ wordt gedacht. Zelfs nu, in de in Italië heilige zomermaand augustus, reist hij rond met een ‘beachtour.’

Ook via social media is de aanwezigheid van Salvini indrukwekkend. Meerdere keren per dag spreekt hij zijn groeiende achterban toe via Facebookfilmpjes en Instagramposts. Hierdoor kan hij op alle ontwikkelingen direct reageren. Zo verschenen er dit weekend beelden van de Amerikaanse acteur Richard Gere aan boord van een schip op de Middellandse Zee dat migranten had opgepikt. Hij sprak zijn zorgen uit over het strenge beleid. Salvini reageerde een paar uur later dat het de acteur vrij stond om alle migranten in zijn privévliegtuig mee naar Hollywood te nemen en in zijn villa’s onder te brengen. ‘Grazie Richard!’, besloot Salvini zijn bericht.

Populariteit verzilveren

Salvini wil zijn populariteit nu verzilveren in vervroegde verkiezingen. Samen met de nog rechtsere partij Fratelli d’Italia zou hij genoeg stemmen hebben voor een volledig rechtse regering. Zo ver is het nog niet. Eerst moet het parlement bij elkaar komen voor een vertrouwensstemming. Het parlement is op dit moment met reces tot september, maar zal hier speciaal voor terugkomen. Morgen zal president Sergio Mattarella overleggen met de voorzitters van de twee kamers over een geschikte datum. Als er bij die stemming, zoals verwacht, tegen deze regering wordt gestemd en deze valt, ligt de bal bij president Mattarella. Hij is de enige die de macht heeft om het parlement te ontbinden.

Verkiezingen in oktober, zoals Salvini wil, lijkt het meest waarschijnlijke scenario. Een andere mogelijkheid is een technische regering om in ieder geval de begroting voor 2020 nog rond te krijgen. Bij verkiezingen in oktober zou er te weinig tijd zijn om een begroting door het parlement te loodsen.

Einde aan eerste populistische regering van Europa

Met de val van de regering komt er een einde aan de eerste populistische regering van Europa. De partijen vonden elkaar in een gedeelde afkeer van de strenge Europese regels en de bemoeienis uit Brussel. De zorgen in Europa om de Italiaanse economie zijn groot. Het land kampt met een gigantische staatsschuld en een kwakkelende economie. In plaats van bezuinigen, zoals Brussel eiste, koos deze regering ervoor juist geld uit te geven en de Europese begrotingsregels op te rekken. De regering verlaagde de belastingen en investeerde in een basisinkomen voor arme Italianen. Ook werd een pensioenhervorming teruggedraaid waardoor Italianen vroeger met pensioen kunnen.

De plannen zorgden voor maandenlang geruzie met de Europese Commissie en onrust op de financiële markten. Als Salvini aan de macht komt en over rechts zal regeren, zal dat niet minder worden. Hij heeft al aangekondigd dat hij als premier direct de belastingen fors zal verlagen.