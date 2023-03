Matiullah Wesa verzorgde onderwijs voor 110.000 Afghaanse meisjes – nu heeft de Taliban hem opgepakt

Matiullah Wesa van PenPath spreekt in 2022 een klas Afghaanse leerlingen toe voor zijn mobiele bibliotheek in Spin Boldak, een district in de provincie Kandahar. Beeld AFP

Wesa zette zijn laatste bericht afgelopen zondag op Facebook. Een kort filmpje met gesluierde Afghaanse vrouwen die luidkeels onderwijs eisen voor hun dochters. Ze houden veelkleurige pamfletten met protestteksten omhoog.

Maandagavond werd Wesa opgepakt bij het verlaten van een moskee. Twee auto’s met Taliban stopten voor hem, zegt zijn broer tegen persbureau AFP. Wesa vroeg om hun identiteitsbewijzen. Als antwoord kreeg hij klappen en werd hij gedwongen in een van de auto’s te stappen. De Verenigde Naties hebben onmiddellijk om zijn vrijlating gevraagd en beloofden juridische bijstand.

Matiullah Wesa (30) is niet zomaar iemand. Al sinds 2009 strijdt hij voor goed onderwijs voor meisjes. Hij richtte PenPath op, een vrijwilligersorganisatie die (zonder buitenlands donorgeld) met tribale leiders op het platteland overlegt over onderwijs, autoriteiten helpt scholen te openen, lesboeken verstrekt en met een mobiele bibliotheek het land doorkruist.

In de meest afgelegen oorden wist Wesa scholen op te richten en onderwijs te verzorgen. Hij heeft meer dan veertig scholen opgezet en ervoor gezorgd dat 110.000 meisjes onderwijs kregen.

Schoolverbod voor meisjes en vrouwen

Wesa verzet zich tegen het verbod dat de Taliban na hun machtsovername in 2021 instelden; dat bepaalt dat meisjes en vrouwen geen onderwijs mogen volgen op de middelbare school of de universiteit. Meisjes mogen alleen nog naar de basisschool.

“Veel van onze scholen zijn bij mensen thuis en in kleine dorpen,” zei Wesa vorig jaar in een interview. “We zijn voortdurend in contact met de religieuze leiders en stamleiders in die dorpen. Veel van hen zijn het ook niet eens met het sluiten van middelbare scholen en universiteiten voor vrouwen en meisjes. Daarom kunnen we, met hun steun, doorgaan.”

Eerder deze maand werd ook hoogleraar Ismail Mashal gearresteerd toen hij schoolboeken uitdeelde aan vrouwen in Kabul. Mashal was een uitgesproken criticaster van het verbod op onderwijs voor vrouwen en meisjes en liet steeds weer van zich horen.

Dorpsschool afgebrand

Het lijkt erop dat de Taliban proberen het verzet te breken door de belangrijkste voorstanders van onderwijs voor meisjes nu op te pakken. Wesa liet zich niet weerhouden en reisde het hele land door om onderwijs te promoten. Tijdens het bewind van de Taliban heeft hij geheime scholen geopend.

Wesa had zelf als kind al slechte ervaringen met de Taliban: toen hij negen jaar was, brandden Talibanrebellen zijn dorpsschool af in het district Marouf in de provincie Kandahar. In de wijde omtrek was er geen andere school te vinden. Wesa’s vader wilde een nieuwe bouwen, maar werd ernstig bedreigd door de Taliban. Het gezin vluchtte naar Kabul, waar hij alsnog een opleiding genoot. Uiteindelijk haalde hij zijn universitaire bul in India.

Wesa gebruikte zijn kennis en netwerk om PenPath op te richten en zich in te spannen voor goed onderwijs voor meisjes. Hij ziet het als het beste middel tegen de armoede in zijn land. Sinds het verbod op scholing van meisjes en vrouwen en het verbod voor vrouwen om te werken voor hulporganisaties is de Afghaanse economie nog verder in het slop geraakt.