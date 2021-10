Massale protesten in Polen tegen regering en anti-Europese uitspraken

Beeld AFP

Oppositieleider Donald Tusk, een oud-premier van Polen, had opgeroepen te protesteren tegen de uitspraak van het Grondwettelijk Hof dat Pools recht soms boven het Europees recht gaat. In de hoofdstad Warschau en tal van andere plaatsen gingen in totaal tienduizenden mensen de straat op. Ze zwaaiden met Poolse en Europese vlaggen en riepen: ‘We blijven’ en ‘Wij zijn Europa’.

De rechters van het hof vinden dat bepaalde elementen van het Europees recht in strijd zijn met de Poolse grondwet. Wanneer dit het geval is, dan geeft het hof voorrang aan het nationale recht. Tusk, die ook Europees president was, beschuldigt de nationalistisch-conservatieve regeringspartij PiS ervan het land uit de EU te willen leiden. “De plaats van Polen is in Europa,” zei Tusk tegen de demonstranten in Warschau: “We zullen winnen omdat we met meer zijn!” Hij waarschuwde voor de gevolgen van een zogenoemde Polexit van het Oost-Europese land en riep de betogers op een ‘Europees Polen’ te verdedigen.

De beslissing van het hof voedt het conflict tussen de Europese Commissie in Brussel en Warschau over de hervorming van het Poolse rechtssysteem. De PiS-regering is al jaren bezig met ingrepen in de rechterlijke macht, en verwierf ook invloed op het Grondwettelijk Hof. Critici verwijten de regering dat zij rechters onder druk zet.