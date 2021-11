Massale protesten in Ethiopië tegen oprukkende rebellen uit Tigray

Demonstranten in Addis Abeba. Beeld EPA

Zwaaiend met groen-geel-rode vlaggetjes gingen tienduizenden mensen in de Ethiopische hoofdstad de straat op om te demonstreren tegen opstandelingen die richting Addis Abeba trekken. Vrijdag sloten negen rebellengroeperingen een verbond met als doel premier Abiy Ahmed af te zetten.

Het protest was gisteren vooral tegen het Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF) gericht, dat een jaar geleden in opstand kwam in Tigray, de noordelijke regio waar het meer dan een kwarteeuw de touwtjes in handen had.

Twee miljoen vluchtelingen

Abiy bracht verandering in die situatie waardoor de Tigrayers zich bedreigd voelden. Ethiopische militairen rukten toen samen met militairen uit buurland Eritrea op naar het noorden. Het TPLF is militair sterk, omdat het zo lang aan de macht is geweest en nog altijd veel wapens in bezit heeft.

Bij de burgeroorlog kwamen tot nu toe duizenden mensen om het leven; meer dan twee miljoen mensen sloegen op de vlucht. Nu de rebellen richting hoofdstad trekken, zetten de bewoners zich schrap. Burgemeester Adanech Abebe riep hen op ‘een heroïsche rol’ te spelen en de rebellen te verslaan.

Een paar dagen geleden had premier Abiy de bevolking al opgeroepen zich te bewapenen. “Wij zullen deze vijand met ons bloed en onze botten begraven en Ethiopië in volle glorie herstellen,” zei hij bij die gelegenheid oorlogszuchtig. Zaterdag twitterde hij dat Ethiopiërs klaar zijn om ‘offers’ te brengen om het land ‘te redden’.

Maar het TPLF zegt helemaal ‘geen bloedbad in Addis te zullen aanrichten’, en dat de angst daarvoor ‘belachelijk’ is. Het zal naar eigen zeggen wel Addis Abeba binnentrekken als dat nodig is om de regering van Abiy Ahmed ten val te brengen.

Het protest in de hoofdstad richtte zich niet alleen op de rebellen. Ook de buitenlandse media kregen er van langs. Demonstranten hadden borden bij zich waarop ze onder andere BBC en CNN opriepen ‘te stoppen met het verspreiden van nepnieuws over Ethiopië’.

Staakt-het-vuren

De demonstranten uitten verder hun woede over de Verenigde Staten die de strijdende partijen hebben opgeroepen om met elkaar over vrede te gaan praten. “Ze willen ons land ten gronde richten, net zoals ze in Afghanistan hebben gedaan,” zei demonstrant Tigist Lemma tegen pers­bureau Reuters. “Zij zullen daar niet in slagen, wij zijn Ethiopiërs.”

De Verenigde Staten, die inmiddels de niet-essentiële ambassademedewerkers hebben gevraagd het land te verlaten, staan niet alleen in hun oproep tot een staakt-het-vuren. De Afrikaanse Unie, Kenia en Uganda deden dat de afgelopen dagen eveneens. En ook de VN-Veiligheidsraad drong vrijdag in een zeldzame verklaring over het conflict aan op een wapenstilstand.