Massale demonstraties in Polen tegen aanscherping abortuswet

Beeld EPA

Demonstranten liepen met borden met daarop teksten als ‘Ik wil veilig bevallen, niet voor een idee’ en ‘Mijn lichaam is mijn keuze’. Sommigen staken Bengaals vuur af.

De afgelopen negen dagen waren in steden in het hele land al protesten die uitmondden in een uitbarsting van woede tegen de regerende conservatieve partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) en de rooms-katholieke kerk.

Bijeenkomsten verboden

In de hoofdstad is veel politie op de been om botsingen met uiterst rechts te voorkomen. Extreemrechtse groepen die de uitspraak van het Constitutionele Hof steunen zijn in kleine bijeenkomsten in Warschau aanwezig. Op tv-beelden is te zien dat de politie probeert een groep bij de demonstranten weg te houden.

De jongste mars moet het hoogtepunt worden van de protesten. De vrouwenrechtenorganisaties die het protest organiseren worden mogelijk vervolgd, aangezien bijeenkomsten van meer dan vijf personen momenteel verboden zijn onder de coronamaatregelen.

Grondwet

De massale protesten begonnen toen het Constitutionele Hof oordeelde dat een wet die abortus toestaat op grond van ernstige afwijkingen bij het ongeboren kind ‘onverenigbaar’ is met de grondwet. Zodra dit oordeel wordt uitgevoerd, is abortus vrijwel helemaal verboden in het overwegend rooms-katholieke land. Uitzonderingen worden dan nog wel gemaakt als de geboorte een gevaar voor de gezondheid van de moeder zou betekenen of als het ongeboren kind het product is van incest of van verkrachting.

Polen, een land met 38 miljoen inwoners, heeft al een van de strengste abortuswetten in Europa. Er zijn minder dan 2000 legale abortussen per jaar, hoewel vrouwengroepen schatten dat zo’n 200.000 vrouwen illegaal of in het buitenland abortus laten doen.

Drone footage shows the scale of protests in Poland's capital Warsaw against a court ruling that further limited its restrictive abortion laws https://t.co/AkR7iHNI98 pic.twitter.com/ACTtIBkWYN — Reuters (@Reuters) 30 oktober 2020

epa08786910 People take part in a protest against the tightening of the abortion law in Wroclaw, south-west Poland, 30 October 2020. Poland's Constitutional Tribunal on 22 October ruled that laws currently permitting abortion due to foetal defects are unconstitutional. Explaining its verdict, the court said that human life was of value in every development phase, and should therefore be protected by law. EPA/Maciej Kulczynski POLAND OUT Beeld EPA