Marokkaanse kleuter Rayan (5) overleden in waterput na dagenlange reddingsoperatie

Reddingswerkers zijn de hele nacht in de weer geweest om een parallel gat te graven naast de put waar Rayan in vast zit. Beeld AFP

Naar nu blijkt was de kleuter al overleden toen de hulpverleners hem bereikten. De Marokkaanse koning Mohammed biedt in een verklaring zijn condoleances aan aan de ouders.

Rayan viel dinsdag in een 32 meter diepe put in het noorden van Marokko. Het 5-jarige jongetje zat ruim vier dagen vast op de bodem van de put. Vrijdagochtend zou hij nog een teken van leven hebben gegeven. Medewerkers van de reddingsoperatie hadden een kleine beweging gezien op camerabeelden die in de put zijn gemaakt.

Iets na half tien op zaterdagavond was er plotseling veel beweging bij de ingang van de tunnel. Reddingswerkers droegen het lichaam van Rayan naar de gereedstaande ambulance. Rond de plek waar de jongen dinsdag in de diepe put was gevallen, had zich een grote menigte verzameld. Aanvankelijk werd de bevrijding van de jongen met veel gejuich ontvangen. Een half uur later werd duidelijk dat Rayan het niet overleefd heeft.

Reddingsoperatie

Reddingswerkers zijn dagen in de weer geweest om een parallel gat te graven naast de put. Het graven ging zeer langzaam en voorzichtig, omdat sommige lagen van de aarde erg zanderig zijn en andere rotsachtig. Eerder werden hopen fijn zand die in de buurt lagen, verplaatst door een graafmachine, om instortingsgevaar te voorkomen. De laatste uren werd er handmatig gegraven.

Reddingswerkers kunnen niet zomaar afdalen in de put, omdat die met een diameter van 45 centimeter te smal is. Beeld AFP

Naarmate het langer duurde groeide de angst dat het te laat was voor de jongen. Toch hielden de reddingwerkers hoop. Ze lieten zuurstof en flesjes water de put in zakken, evenals een camera om de jongen te monitoren.

Duizenden sympathisanten

De reddingsoperatie, die door verschillende Marokkaanse media live werd uitgezonden, hield het hele land in spanning. Duizenden sympathisanten zijn de afgelopen dagen naar de plek gekomen. Zij kampeerden ter plaatse ondanks de vrieskou van dit bergachtige gebied van de Rif, op een hoogte van bijna 700 meter. Ze begeleidden het werk van de hulpverleners met gezang en gebeden.

Er zijn veel mensen naar de plek toegekomen. Beeld AFP

De hashtag #SaveRayan ging in Noord-Afrika viral op sociale media. Verschillende beroemdheden, zoals de Algerijnse voetballer Riyad Mahrez, die voor Manchester City speelt, uitten hun steun. Vanuit heel de wereld werd meegeleefd met de kleuter en zijn ouders.

Het ongeval doet denken aan een tragedie die zich in 2019 in Spanje voordeed, toen een 2-jarig kind bij het dorp Totalán in een ruim 100 meter diepe put viel. Spanje was zo’n twee weken in de ban van de wanhopige pogingen de kleuter te bereiken. Reddingswerkers troffen zijn lichaam uiteindelijk aan op ongeveer 70 meter diepte. Hij bleek al enkele minuten na zijn val te zijn gestorven.

Zowel in als buiten Marokko leven mensen mee met de nabestaanden van Rayan. Onder anderen de Franse president Emmanuel Macron en premier Naftali Bennett van Israël hebben hun medeleven uitgesproken. Ook in Nederland wordt gereageerd, onder andere door de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch.