Marineschip VS haalt Iraanse drone neer in Golf

De USS Boxer. Beeld AFP

Ondanks herhaalde waarschuwingen rechtsomkeert te maken, kwam het toestel steeds dichter bij de USS Boxer. Tot op minder dan een kilometer, volgens het Pentagon. Daarop is besloten de drone te vernietigen.

President Donald Trump heeft dat bevestigd. Hij riep andere landen op de actie van Iran te veroordelen en de eigen schepen te beveiligen.

In juni claimde Iran het neerhalen van een Amerikaanse drone, die het Iraanse luchtruim bij de Perzische Golf had geschonden. Teheran diende daarover een officiële klacht in bij de Verenigde Naties. Volgens de VS vloog het toestel boven internationale wateren.