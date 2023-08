Maria Verschoor gaat voor prestatie én plezier tijdens haar vijfde EK: ‘Het klinkt bijna stom, maar hockey moet vooral leuk zijn’

Hockeyster Maria Verschoor (29) begint dit weekeinde aan haar vijfde EK. De laatste jaren groeide ze uit tot een maatschappelijk betrokken boegbeeld van de sport. ‘Topsporters zijn meer dan een prestatie. We zijn mensen, we hebben gevoelens.’

Natuurlijk vindt ze het spannend om een volle zaal toe te spreken. En tch voelt Maria Verschoor de sterke overtuiging dat ze op de uitnodiging moet ingaan. Ze is gevraagd om binnenkort een TED-talk te houden over de ongelijke betaling tussen mannen en vrouwen in de topsport. “Ik sta niet echt graag op een podium,” zegt de hockeyster. “Maar dit onderwerp staat zo dicht bij me, het raakt de kernwaarden waar ik als persoon voor sta. Eerlijkheid, rechtvaardigheid. Heel vet dat ik ervoor gevraagd ben door de Open Universiteit en TED-talk.”

Het was eerder dit jaar op Internationale Vrouwendag dat Verschoor op Instagram haar frustratie uitte over de scheve betalingen in het Nederlandse tophockey. Mannen verdienen gemiddeld vijf tot tien keer meer, terwijl daar geen goede reden voor is. In een interview met het AD riep de international en olympisch kampioen van Tokio de hoofdklasseclubs en sponsors op de scheefgroei te doorbreken. Dat is nog niet gebeurd, Verschoor blijft ervoor strijden.

Vroeger had ze dit soort overtuigingen ook wel, maar hield ze die vaak voor zich. “Ik durfde mijn mening niet te geven, vond dingen sowieso snel eng. Ik hield mezelf klein. Maar ik merk dat het gezond is om te zeggen wat ik vind. Ik voel me er sterker door,” zegt ze vlak voor vertrek naar Mönchengladbach, waar Verschoor zaterdag met Oranje aan haar vijfde EK begint.

Leren relativeren

Terugblikkend op haar eerste Europese titeltoernooi, acht jaar geleden, schetst ze de verschillen. “De jonge Maria was niet heel vrij. Veel nadenken, veel druk opleggen. Elke bal moest goed zijn, het was nooit goed genoeg. Ik kon mezelf niet eerlijk beoordelen.”

Het zit voor een deel in haar karakter, denkt Verschoor. Ze is in de loop der jaren met zichzelf aan de slag gegaan. “Want op een gegeven moment dacht ik: dit is eigenlijk ook niet leuk, als je altijd kritisch bent en eerder angstig het veld op gaat dan zin hebt om een actie te maken. Ik heb met veel mensen gesproken, ook met psychologen. Ik heb geleerd te relativeren en veel meer te genieten van het hockey en het leven.”

Tegelijkertijd komt ze niet uit een typische hockeyfamilie of een zeer veeleisende omgeving. Ze begon als meisje te hockeyen in de Hoeksche Waard en droomde lange tijd niet van de Olympische Spelen. De prestatiedruk die er op enig moment kwam, komt volgens haar deels voort uit de mores van de topsport en de manier waarop de maatschappij ernaar kijkt.

“Het is een oud beeld van topsport, waarin ik zelf ook lange tijd heb geloofd,” zegt Verschoor. “Je moet sporten, presteren, vroeg naar bed, altijd nee zeggen tegen leuke dingen. In mijn hoofd zat: goud winnen, dat is alles. Nu weet ik hoe het echt zit. Kijk, we worden vaak eerste. Maar stel dat je kneiterhard traint en het beste uit jezelf haalt, maar je wordt vierde. Dan ben je in deze maatschappij bijna een loser. Je wordt niet gezien. Dat vind ik superzonde. Ik zou heel graag dat beeld van topsport een beetje willen veranderen. We zijn meer dan een prestatie. We zijn mensen, we hebben gevoelens.”

Verhaal achter de prestatie

Ze reageerde op Instagram ‘met applaushanden’ op het verhaal van chef de mission Pieter van den Hoogenband, onlangs op een mediadag één jaar voor de Zomerspelen. De zwemkampioen kreeg de nodige kritiek op zijn uitspraak dat hij de medaillespiegel niet zo interessant vond en meer geïnteresseerd was in het verhaal achter de prestatie.

Verschoor: “Ik was blij Pieter dat zei. Ik vond de cultuur heel erg prestatiegericht en ben blij met deze verschuiving. Het welzijn van atleten vind ik veel belangrijker dan: ze moeten gewoon kunnen hockeyen en presteren. Natuurlijk kan het samengaan: winnen en plezier maken. Daar moeten we naartoe. Maar het is niet erg om nu even de nadruk te leggen op de andere kant.”

Haar visie is mede gevormd door de situatie bij Oranje, tot en met de Olympische Spelen van Tokio. Onder bondscoach Alyson Annan was een ongezond topsportklimaat ontstaan, zo bleek uit tal van verklaringen en een onafhankelijk onderzoek. “We wonnen goud, ik ben trots op die medaille. Maar ik had zelf geen fijn gevoel in dat team, ik voelde me niet veilig. Ik zou liever op een andere manier die prestatie herhalen.”

Hockey is van oudsher een hiërarchische sport, weet Verschoor. Maar de tijdgeest is veranderd. Nu de aanvalster 184 interlands heeft gespeeld en aanvoerster is van landskampioen Amsterdam, weet ze dat het anders kan. “Ik wil helemaal niet degene zijn die zegt wie wat moet doen. We doen het met z’n allen, iedereen kan zichzelf zijn en zich verantwoordelijk voelen.”

Plezier en presteren

Haar persoonlijke doel voor de Spelen van Parijs volgend jaar is plezier en presteren combineren. Idem voor het EK in Duitsland, komende week. De situatie in het Nederlands team noemt Verschoor nu prettiger. “Het is volle bak en bloedfanatiek, we kunnen in een training het bloed onder elkaars nagels vandaan halen. Maar daarna gaan we lunchen en is het chill en gemoedelijk. Het klinkt bijna stom om te zeggen, maar hockey moet gewoon vooral heel leuk zijn. Vroeger sprak ik de dag voor een belangrijke training of wedstrijd echt niet af met een vriendinnetje. Nu kan ik soms zeggen: laat los, relax, ga het terras op, geniet van andere dingen. Dat geeft energie en uiteindelijk speel ik er alleen maar beter door.”