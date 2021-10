Manny Pacquiao's zwaarste gevecht ooit: Filipijnse bokslegende gaat voor het presidentschap

Pacquiao’s bokscarrière maakt hem populair, maar kiezers twijfelen aan zijn ervaring. Beeld Getty Images

Toen Manny Pacquiao zich in 2007 verkiesbaar stelde voor een zetel in het Filipijnse Huis van Afgevaardigden, was hij al tweevoudig wereldkampioen boksen. In twee jaar had hij geen partij meer verloren. Op de Filipijnen was hij een held: opgegroeid in armoede, uitgegroeid tot een van de beste boksers aller tijden. Hij speelde in films, hostte televisieprogramma’s en runde later zelfs een basketbalteam.

Zijn tegenstander in de verkiezingsrace, de onbekende Darlene Antonino-Custodio, wist dat ze het slim moest spelen. Pacquiao fel aanvallen, bijvoorbeeld op zijn gebrek aan ervaring, stond gelijk aan politieke zelfmoord. Ze gooide het over een andere boeg. “Politiek leidt inherent tot verdeeldheid,” zei ze tijdens de campagne. “Als bokser heeft Pacquiao ons land verenigd. Dat kan hij blijven doen.”

Haar boodschap: stem op mij, boksfans, en Pacquiao blijft bokser. Het plan werkte: Antonino-Custodio won, Pacquiao erkende zijn nederlaag. Hij ging zich weer op de sport richten, precies zoals zijn fans hadden gehoopt.

Afgelopen woensdag maakte de 42-jarige Emmanuel ‘Manny’ Pacquiao alsnog bekend te stoppen als bokser. Na 26 jaar in de ring, 12 wereldtitels in 8 klassen, 62 overwinningen en 8 nederlagen vond hij het welletjes. “Nu ik mijn handschoenen aan de wilgen hang, wil ik iedereen bedanken voor de steun. Het Filipijnse volk voorop.”

Presidentschap

Datzelfde volk zal Pacquiao nog hard nodig hebben. ‘Pacman’, een van zijn bijnamen, werd in 2013 alsnog verkozen en trad in 2016 aan als senator. Inmiddels heeft hij zijn zinnen gezet op de hoofdprijs: het presidentschap. Vorige week maakte Pacquiao zijn kandidatuur bekend. Een scenario als dat van veertien jaar geleden, waarbij zijn fans op de tegenstander stemmen in de hoop dat hij terugkeert in de ring, lijkt met de bekendmaking van deze week verkeken.

Pacquiao, die als bokser werd gevreesd voor zijn razendsnelle en keiharde klappen, wacht een zware strijd. Hij moet het opnemen tegen een kandidaat uit het kamp van zittend president Rodrigo Duterte (76). Die is na één termijn niet nog een keer verkiesbaar.

Dat laatste zit hem niet lekker: Duterte zou de (juridische) bescherming van het ambt goed kunnen gebruiken. Aanklagers van het Internationaal Strafhof in Den Haag zitten achter hem aan. Ze zien bewijs voor misdaden tegen de menselijkheid in de door Duterte ontketende ‘oorlog tegen drugs’. Er zou sprake zijn geweest van ‘systematische moordpartijen’ op drugsgebruikers en -handelaren. Duizenden mensen, onder wie kinderen, kwamen om.

In eigen land moet Duterte onder meer vrezen voor vervolging vanwege corruptie – het onderwerp waarvan Pacquiao niet toevallig het speerpunt heeft gemaakt in zijn nog jonge campagne. “Aan alle ambtenaren die zich blijven verrijken ten koste van de staat: jullie wacht de cel,” zei hij vorige week.

Huiswerk doen

Maar Duterte is niet van plan om geruisloos van het podium te verdwijnen. Hij heeft zijn zinnen gezet op het vicepresidentschap, in een zet die doet denken aan het Rusland van Vladimir Poetin. Een van Dutertes partijvrienden – zijn rechterhand Christopher ‘Bong’ Go of zijn populaire dochter Sara Duterte-Carpio – moet volgend jaar gaan voor het hoogste ambt. Er wordt gefluisterd dat zij dan na de verkiezingen zouden aftreden, waarop Duterte een plaatsje zou kunnen opschuiven in de pikorde.

Pacquiao hoopt dat te voorkomen. Maar waar hij zich nu afzet tegen de president, waren de twee tot voor kort nog partijgenoten. Tot ze deze zomer ruzie kregen. Volgens Pacquiao stelde Duterte zich te slap op in een dispuut met China. De president reageerde kleinerend: hij verweet Pacquiao slechts ‘oppervlakkig’ begrip van geopolitieke kwesties te hebben. De oud-bokser moest eerst zijn huiswerk maar eens gaan doen, dan mocht hij meepraten met de grote jongens.

Duterte sneed een gevoelig punt aan. Pacquiao’s bokscarrière maakt hem populair, net als zijn levensverhaal – hij groeide op in grote armoede en leefde op straat, waar hij op 12-jarige leeftijd geld verdiende bij gevechten. Maar kiezers twijfelen aan zijn ervaring. Als afgevaardigde en senator was hij zelden aanwezig, altijd op weg naar het volgende gevecht.

In de peilingen staat hij vooralsnog op de vierde plaats, op 12 procent. Sara Duterte-Carpio gaat aan kop, al zegt ze dat ze zich niet verkiesbaar stelt. In oktober moeten alle kandidaten zich officieel hebben gemeld.