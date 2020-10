Man onthoofd in voorstad Parijs, verdachte doodgeschoten, vier mensen opgepakt

Politie op de plek van het incident. Beeld REUTERS

Het incident vond vrijdag plaats op straat in de voorstad Conflans Sainte Honorine, vlakbij een school. Het gaat volgens politiebronnen om een leraar op de middelbare school die in de klas karikaturen liet zien van de profeet Mohammed.

De dader is door de politie doodgeschoten, nadat hij dreigde met een mes. Hij zou Allahoe Akbar hebben geroepen. Franse antiterreureenheden zijn een onderzoek begonnen naar de onthoofding. De zaak wordt gezien als een moord met terreurachtergrond, aldus de Franse justitie. Vier personen, onder wie een minderjarige, zijn vrijdagavond opgepakt. Dat zegt een gerechtelijke bron tegen het Franse persbureau AFP. De vier zijn familie van de dader, aldus de bron.

De Franse president Emmanuel Macron heeft de plek van het incident later op de avond bezocht. Ook hij noemde de gebeurtenis een tereuraanslag. “Een burger is vermoord omdat hij leraar was en vrijheid van meningsuiting doceerde”, zei hij. “Het hele land staat achter alle leraren in het land”. De president kondigde aan dat Frankrijk “snel en met autoriteit” zal reageren.

Karikaturen

De leraar zou de karikaturen in de klas hebben getoond tijdens lessen over persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. In 2015 vielen twaalf doden door een terroristische aanval op het satirische Charlie Hebdo. Dat gebeurde kort nadat het blad cartoons met de profeet Mohammed had gepubliceerd.

Vorige maand was er een steekincident bij het vroegere kantoor van het blad. Dat was kort nadat het blad weer karikaturen van Mohammed had gepubliceerd vanwege de rechtszaak tegen betrokkenen bij de terreuraanval.