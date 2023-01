Man dringt met een kapmes kerken in Zuid-Spanje binnen: één dode en vier gewonden

Beeld Europa Press via Getty Images

De dader, een Noord-Afrikaanse man van ongeveer 40 jaar oud, drong de kerken San Isidro en La Palma in de Zuid-Spaanse stad Algeciras in de provincie Cádiz binnen. Hij zou in de eerste kerk ruzie hebben gemaakt met een priester en hem hebben gestoken. Daarna zou hij naar La Palma zijn gegaan en daar de koster hebben gedood.

De priester ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De verdachte is opgepakt. De kranten El Mundo en El País schrijven dat de man afkomstig is uit Marokko. Er wordt onderzocht of het om een terroristische aanslag gaat.