Mag je een koran verbranden? Denemarken, Zweden én Nederland zoeken naar de grenzen van de wet

Achter de koranverbrandingen in Zweden en Denemarken en de woeste reacties daarop uit de islamitische wereld schuilt een machtsspel tussen culturen en landen. Een gevaarlijke situatie die ook kan overslaan naar Nederland, zegt de Zweedse radicaliseringsexpert Magnus Ranstorp.

De woorden van Hezbollahleider Hassan Nasrallah dit weekend waren ijzingwekkend: als er niets gebeurt om te voorkomen dat er korans worden verbrand of verscheurd, moeten jonge moslims ‘zelf de ontheiligers straffen’. Hoe dat dan moet, zei de leider van de militante sjiitische beweging in Libanon er niet bij.

Het zijn uitlatingen als deze waardoor de Zweedse premier Ulf Kristersson stelt ‘extreem bezorgd’ te zijn ‘over waar dit toe kan leiden’. Eind vorige week verhoogde hij de waakzaamheid voor terroristische aanslagen in zijn land, ook omdat de Zweedse overheid alweer drie nieuwe aanvragen binnen heeft voor demonstraties waarbij koranverbrandingen gepland staan. Eén aanvrager wil dat donderdag pal voor de Iraanse ambassade inZweden doen.

“Het is een gevaarlijke situatie,” zegt radicaliseringsexpert Magnus Ranstorp, telefonisch vanuit Zweden. Het doet hem denken aan de cartoonrellen van 2005, toen honderdduizenden moslims wereldwijd de straat op gingen uit protest tegen een cartoon van de profeet Mohammed met een bom in zijn tulband.

De cartoon werd gepubliceerd in de Deense krant Jyllands-Posten. Tegen de tekenaar, de in 2021 overleden Kurt Westergaard, werden diverse moordcomplotten gesmeed. Hij moest de rest van zijn leven beveiligd worden.

Desinformatiecampagne

Dit keer gaat het niet om cartoons, maar om de koran. De afgelopen maanden hebben verschillende extreemrechtse Zweden en Denen dat voor moslims heilige boek verbrand. Ze deden dat tijdens openbare bijeenkomsten, soms voor ambassades van islamitische landen. Het leidde tot grote protesten in landen als Pakistan, Egypte en Turkije. Irak besloot de Zweedse ambassadeur het land uit te zetten, in Bagdad zetten betogers de Zweedse ambassade in brand.

In Denemarken werden de korans verbrand door twee activisten die zich Deense Patriotten noemen en tegen de in hun ogen ‘verderfelijke’ islam strijden. In Zweden waren het politicus Rasmus Paludan van de partij Stram Kurs en, later, een christelijke Irakese vluchteling die het boek verbrandden.

“Ik zie een een klein aantal mensen dat acties uitvoert die alleen dienen om verdeeldheid te creëren, terwijl de wereld eigenlijk behoefte heeft aan eenheid,” zei de Deense minister van Buitenlandse Zaken Lars Løkke Rasmussen onlangs.

Dat het om een klein aantal mensen gaat klopt in het geval van Paludan: hij haalde bij de Zweedse verkiezingen van 2019 nog geen twee procent van de stemmen en daarmee geen zetel in het parlement.

Radicaliseringsexpert Ranstorp ziet nog meer. “Er is een desinformatiecampagne aan de gang tegen liberale landen als Zweden, die wordt aangewakkerd door internationale islamitische influencers. Maandenlang is bijvoorbeeld het verhaal rondgegaan dat de Zweedse sociale dienst moslimkinderen zou ontvoeren. Sommige moslimlanden gebruiken islamofobie in het Westen als afleiding van hun eigen, interne problemen.”

“In sommige landen denkt men dat de Zweedse staat achter het verbranden van deze boeken zit of het goedkeurt. Maar dat is niet zo. Het zijn daden van individuen, die dat doen binnen de vrijheid van meningsuiting,” zei de Zweedse minister Tobias Billström (Buitenlandse Zaken) donderdag.

Strijd tussen waarden

En dan is er nog het geopolitieke aspect: Zweden wil bij de Navo, waardoor Navo-lid Turkije de afgelopen maanden steeds meer eisen aan het land kon stellen, ook op het gebied van islamkritiek. De Zweden hebben ook Rusland ervan beschuldigd de koranverbrandingscrisis uit te buiten om zo Navo-toetreding van Zweden te vertragen.

De Zweedse en Deense regeringen kijken nu naar mogelijkheden om het verbranden van korans in sommige situaties te verbieden. Daarbij moet gedacht worden aan ‘situaties waar bijvoorbeeld andere landen, culturen en religies worden beledigd, en die negatieve gevolgen kunnen hebben voor Denemarken, met name op het vlak van de veiligheid’, schreef het ministerie van Buitenlandse Zaken zondagavond in een persbericht.

Die zoektocht maakt de discussie ook meteen een ‘strijd tussen waarden’, vindt Ranstorp. “Het is niet voor niets dat deze discussie nu speelt in seculiere, individualistische landen als Zweden, Denemarken en Nederland. De vrijheid van meningsuiting staat op het spel, want dit kan een glijdende schaal worden. Nu gaat het om het verbranden van een koran, maar wat komt daarna: alle kritiek op de islam?”