Maduro schermt met winst Venezuela in verkiezingen zonder tegenstander

Beeld EPA

Een alliantie met daarin Maduro’s Verenigde Socialisten kreeg na het tellen van ruim 82 procent van de stemmen al meer dan 67 procent van de stemmen toebedeeld, een onoverbrugbaar percentage. Het samenwerkingsverband van ‘patriotten’ is vernoemd naar Simón Bolívar, de grote staatsman van Venezuela. De ideeën van de achttiende-eeuwse vrijheidsstrijder stonden aan de basis van talloze democratieën in post-koloniaal Latijns-Amerika.

Maduro en consorten komen uit op 110 zetels in de 165-koppige Nationale Assemblee, het laatste orgaan in Venezuela dat onder controle stond van de oppositie. Voorzitter Juan Guaidó riep zichzelf in januari vorig jaar uit tot president, nadat Maduro volgens eigenlijk iedereen behalve hijzelf de verkiezing op frauduleuze wijze naar zich toe had getrokken. Venezuela verkeert in een crisis, zowel op politiek als economisch vlak. In het ooit rijkste land van Zuid-Amerika is een tekort aan voedsel, brandstof en geld.

Referendum oppositie

Guaidó wordt door meer dan vijftig landen wereldwijd erkend als rechtmatig regeringsleider. Zijn Voluntad Popular (Wil van het Volk) boycotte de verkiezingen en riep de achterban op hetzelfde te doen. Dat vertaalde zich uit in de opkomst, die nauwelijks de 31 procent oversteeg. Er waren ruim 20 miljoen Venezolanen stemgerechtigd. De oppositie organiseert op korte termijn een eigen referendum. Op tafel ligt dan de vraag of Venezolanen Maduro af willen zetten en nieuwe presidentsverkiezingen willen.

In een ogenschijnlijke poging de stembusgang een betrouwbaar aanzien te geven, presenteerde de Venezolaanse kiescommissie drie waarnemers van naam: oud-presidenten Rafael Correa, Manuel Zelaya en Evo Morales van respectievelijk Ecuador, Honduras en Bolivia. De eerste twee werden oneervol afgezet door hun eigen bevolking. De laatste stapte vorig jaar zelf op na hevig protest tegen zijn volgens velen frauduleus verlopen herverkiezing.