Madrid is klaar met de Argentijnse monniksparkieten

De Argentijnse monniksparkiet in het Retiro park in Madrid. Beeld AFP

De populatie Argentijnse monniksparkieten is de afgelopen jaren in Madrid met een derde toegenomen, tot 12.000, en wordt inmiddels als een plaag gezien. De beesten zijn leuk voor de vogelliefhebber, maar de guitig ogende groene vogel met gele snavel knutselt nesten in elkaar die wel 200 kilo kunnen wegen. Als zo’n nest naar beneden dondert, is dat volgens de gemeente een regelrecht gevaar voor voorbijgangers.

Bovendien verspreiden de parkieten ziekten en eten ze het voedsel van de autochtone vogels. Vorige week kondigde de stad een plan aan om de parkietenpopulatie drastisch terug te dringen. Algehele verdelging heeft de voorkeur, maar realistischer is het terugbrengen van het aantal exoten tot een paar honderd exemplaren.

Om dit voor elkaar te krijgen, zet Madrid een ‘ethische slachting’ in gang, waarbij de vogels worden gevangen in vallen die onder meer in hun nesten worden geplaatst. De vogels worden vervolgens gedood. Deze ‘agressieve’ vogels zijn niet op hun plek in Madrid en hebben daarom niet hetzelfde ‘ecologisch recht op leven’ als de autochtone exemplaren, stelt het gemeentebestuur.

Saillant detail: de Spanjaarden hebben de overpopulatie van de parkieten aan zichzelf te wijten. Sinds 1986 zijn volgens El País maar liefst een miljoen exotische vogels legaal geïmporteerd om als huisdieren te worden verkocht. Een deel van de parkieten wist te ontsnappen of werd vrijgelaten en plantte zich daarna naar hartenlust voort.

Over een jaar wil de gemeente de hoofdstad vrijwel geheel monniksparkietvrij hebben. De Spaanse dierenpartij Pacma is verbolgen. Volgens haar is de ‘ethische slachting’ een eufemisme van de bovenste plank, omdat de vogels een pijnlijke dood tegemoet gaan; ze worden eerst met gifgas gevangen en vervolgens gedood. Pacma wil anticonceptie aan de vogels voeren om de populatie in te dammen.