Macrons partij de grootste, maar een meerderheid in het parlement is nog niet zeker

Macrons partij Renaissance en twee centrumrechtse partners bleven een links blok nipt voor. Maar of Macron de zo gewenste meerderheid behaalt, is nog onduidelijk. Frankrijk kent een districtenstelsel, waarin ieder kiesdistrict goed is voor één zetel, voor één kandidaat. Haalt een kandidaat direct de absolute meerderheid, dan is zij of hij verkozen. Lukt dat niet, dan valt de beslissing in de tweede ronde, komende zondag.

In sommige districten valt de beslissing dus pas zondag. Volgens Ipsos kan Macron rekenen op 255 tot 295 zetels, tegen 150 tot 190 voor Nupes, een kortgeleden gevormde coalitie van vijf linkse partijen onder leiding van de radicaal-linkse kandidaat Jean-Luch Mélenchon. Om met een meerderheid door te kunnen regeren, en daarmee makkelijker beleid te kunnen maken, heeft Macron 289 zetels nodig.

Dat wordt getuige de peilingen nog spannend. Haalt Macron het niet, dan zal hij moeten samenwerken met andere partijen.

Macron werd eind april herkozen als president. Meestal wordt de partij van de net verkozen president ook de grootste in de parlementsverkiezingen, die altijd kort na de presidentsverkiezingen worden gehouden.

Voor Nupes is de uitslag enerzijds een opsteker: links, lange tijd afgeschreven, speelt weer een hoofdrol op het Franse politieke toneel. Maar de coalitie, Mélenchon voorop, wilde dolgraag de grootste worden én maakte goede kans.

Daarmee zouden Nupes waarschijnlijk de premier hebben mogen leveren – een premier uit een ander kamp dan dat van Macron dus. De Fransen noemen dat cohabitation (letterlijk: samenwonen). Nog altijd kan links voorkomen dat Macron een meerderheid haalt, wat voor Nupes een zege op zich zou zijn. Maar of het verbond ook (ver) na de verkiezingen standhoudt, is afwachten.