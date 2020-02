Macron regelt politiebescherming voor de Mont Blanc

Het ijs op de Mont Blanc smelt razendsnel en toeristen lopen de berg plat. Maar dat zal veranderen: de Franse president Emmanuel Macron gaat de hoogste berg van Europa beschermen.

De Franse president Emmanuel Macron bezocht deze week de grootste gletsjer van Frankrijk, de Mer de Glace, bij de Mont Blanc in de Franse Alpen. Een indrukwekkende, 13 kilometer lange mastodont van ijs. Toeristen staan er massaal in de rij voor een ­bezoek. En ze laten afval achter. Jaarlijks verzamelen vrijwilligers van Opération Montagne Responsable op de Mont Blanc twee à drie ton aan vuilnis.

De gletsjer smelt in sneltreinvaart: ruim zes meter per jaar. Als de opwarming van de aarde doorzet, is de gletsjer over dertig jaar zo’n 80 procent van zijn oppervlakte kwijt. In het ergste geval is hij over zeventig jaar compleet verdwenen, concludeerden wetenschappers van de Universiteit van Grenoble vorig jaar.

“Als de Mont Blanc straks de Mont Blanc niet meer is, dan is het einde verhaal,” aldus Macron. “Dan komen er helemaal geen bezoekers meer. Dus er moeten strengere regels komen, er moeten verboden komen.” De Franse president maakt van de 4800 meter hoge Mont Blanc ‘beschermd natuurgebied’. Op die manier kan veel strenger worden gecontroleerd hoeveel mensen op welke momenten de berg op mogen.

“Nu zijn er alleen maar strenge regels voor bebouwing. Verder kan elke malloot desnoods met een badkuip op zijn rug de Mont Blanc beklimmen, als hij daar zin in heeft,” aldus burgemeester Jean-Marc Peillex van Saint-Gervais, aan de voet van de berg.

Vorig jaar september beklom een Brit de Mont Blanc met een roeimachine op zijn rug. Toen dat toch wel erg zwaar bleek, liet hij het apparaat op ruim 4000 meter hoogte achter. Kort daarvoor landden twee Zwitsers illegaal met een vliegtuigje op de berg, om de laatste honderden ­meters naar de top te voet af te leggen. Dat gaat veranderen. De toegangswegen ­worden voortaan beter gecontroleerd. Agenten zullen meer patrouilles uitvoeren en delen straks meer en hogere boetes uit. “We moeten mensen duidelijk maken dat niet alles altijd maar mag,” aldus Macron.

Verkiezingen

De president presenteerde ook het nieuwe Franse Bureau voor de Biodiversiteit. Dat overheidsorgaan, met een jaarbudget van 423 miljoen euro, gaat onder meer ‘milieuagenten’ de straat op sturen. Die kunnen mensen bekeuren als ze illegaal afval achterlaten. Elk Frans departement krijgt 15 tot 25 ‘groene agenten’.

Kort voor zijn bezoek aan de Mont Blanc kondigde de president ook al aan dat er meer natuurparken komen in Frankrijk. En mensen die aan een ‘risicokust’ wonen, wegens afbrokkelings- of overstromingsgevaar, krijgen hulp bij verhuizing. Volgens schattingen staan er in 250 Franse gemeenten maximaal 50.000 huizen in risicogebied aan zee.

Macron kreeg vaak de kritiek dat hij te weinig doet voor milieu en klimaat. Zijn populaire ­klimaatminister Nicolas Hulot stapte in 2018 op uit onvrede. Vorig jaar constateerde Macrons ­eigen Hoge Raad voor het Klimaat: “Van 2015 tot 2018 daalde de uitstoot van CO2 met 1,1 procent per jaar. Dat is bijna de helft van de officiële doelstelling (1,9 procent).” Dat Macron nu een groene draai maakt, heeft ook een electorale reden. Volgende maand zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De partij van Macron staat er slecht voor, terwijl de Franse Groenen (de EELV) het opvallend goed doen.