Macron bezorgd over plan Le Pen om hoofddoekjes te verbieden: 'risico op burgeroorlog’

Macron (links) en Le Pen. Beeld REUTERS

Het debat startte met de koopkracht, een van de speerpunten van de campagne van Marine Le Pen en volgens de peilingen het belangrijkste onderwerp van de peilingen. De kandidaten waren het vooral oneens over hoe die koopkracht verbeterd kan worden: met de permanente verlaging van de btw op energie van Le Pen of de premie van de huidige regering. Ook beloofde Le Pen de lonen in het land structureel te verhogen.

Naast de koopkracht spraken de twee ook over het buitenlands beleid - vooral over Rusland en Europa -, pensioenen, het klimaat, energie, de jeugd en immigratie. Dat thema, erg belangrijk voor Marine Le Pen, kwam pas helemaal op het einde van het 2 uur en 45 minuten durende debat aan bod, waardoor het wat op de achtergrond verdween.

Le Pen bevestigde dat zij een hoofddoekjesverbod zal invoeren als ze gekozen wordt. Zij zal ‘niet te vechten tegen de islam, omdat het geloof een plek heeft in Frankrijk, maar tegen de radicale islam’. De rechtse politica zegt ‘vrouwen te willen bevrijden en de islamitische ideologie terug te willen dringen’.

Macron keert zich fel tegen dit plan. Hij zegt dat het tegen de Franse grondwet ingaat en spreekt van een ‘wet van afwijzing’ die ‘miljoenen landgenoten de openbare ruimte uitduwt’. “U stelt voor dat politieagenten achter hoofddoeken en andere religieuze symbolen aangaan?”, vroeg de Franse president. Hij verwijt haar ‘een burgeroorlog te riskeren'.

Het dragen van een hoofddoek is al jaren een heikel punt in Frankrijk. Op scholen mag zo’n zichtbare uiting van geloof niet getoond worden en ook voor medewerkers in overheidsgebouwen geldt een hoofddoekjesverbod. Tijdens de presidentsverkiezingen in 2017 zorgde Le Pen voor ophef omdat ze in Libanon geen hoofddoekje wilde dragen.

Macron noemde de verkiezing van zondag in zijn laatste woorden ‘een referendum voor of tegen de EU, ecologische ambities, secularisme en broederschap. En een referendum voor of tegen wie we zijn en waar we vandaar komen.’ Le Pen sprak in haar laatste woorden het volk aan dat ‘rust en een terugkeer naar het gezond verstand wil’ na vijf jaar van constante confrontatie en ontbering.

Volgens de laatste peilingen kan Macron momenteel rekenen op 56 procent van de stemmen.