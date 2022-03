Macron belooft dat Fransen nu echt langer gaan werken, als hij wordt herkozen

Kandidaat Macron spreekt de media toe. De eerste stemmingsronde voor de Franse presidentsverkiezingen is op 10 april. Beeld ANP / EPA

Het staatshoofd stond al op eenzame hoogte in de peilingen voor de presidentsverkiezingen op 10 april en door de oorlog in Oekraïne reikt hij nog iets hoger, een bekend verschijnsel in onzekere tijden. Macron (44) had alle reden om een minimalistische campagne te voeren, waarbij hij af en toe een voorstel zou doen.

Tijdens een zorgvuldig geregisseerde ontmoeting twee weken geleden met burgers die hem vragen mochten stellen, draaide hij er niet omheen. “Ik ben zoveel president als moet en zoveel kandidaat als mogelijk is.” Het publiek in een wijkcentrum van een Parijse voorstad zag vervolgens hoe hij er even tussenuit kneep voor dringend overleg over de oorlog.

Te weinig campagne is ook niet goed

Maar de klacht dat hij de confrontatie uit de weg gaat, werd na deze bijeenkomst met de dag sterker. “Zonder debat raken de kiezers gefrustreerd,” waarschuwde bijvoorbeeld Valérie Pécresse, de kandidate van de centrumrechtse partij Les Républicains. “En dat is gevaarlijk voor de democratie.”

Vandaar dat Macron het roer omgooide en donderdag zijn verkiezingsprogramma toelichtte op een persconferentie in de Docks de Paris, een congrescentrum dat is gevestigd in een voormalig pakhuis. Hier nam de president die herkozen wil worden, met inbegrip van de sessie met vragen, drie uur de tijd om zijn plannen en gedachten uiteen te zetten. Onafhankelijkheid en soevereiniteit – onder andere op het gebied van defensie en energie – waren hierbij de steekwoorden. Zo zal Macron – die zijn eerste termijn begon met een conflict met Frankrijks hoogste militair over de defensieuitgaven – met de huidige legerleiding ‘in het licht van deze oorlog’ inventariseren waar behoefte aan is.

Wat energie betreft heeft Macron al bekende grote plannen met kernenergie en windparken op zee. Nieuw is het idee om de lagere inkomens te laten profiteren van elektrische leaseauto’s.

Pensioenleeftijd

Van zijn maar liefst honderd maatregelen springen de voorstellen die de Franse verzorgingsstaat moeten versoberen het meest in het oog. Zo wil Macron de pensioengerechtigde leeftijd verhogen van 62 naar 65 jaar. Die ingreep is van groot belang omdat de pensioenen de grootste uitgavenpost op de begroting vormen.

Voor de financiering van de schuld – de staatsschuld bedraagt nu ongeveer 115 procent van het bruto binnenlands product (bbp) – is Frankrijk afhankelijk van Duitsland en het beleid van de Europese Bank.

Tijdens zijn eerste termijn stuitte hij bij zijn pogingen om in te grijpen in het pensioenstelsel op zoveel weerstand, dat hij het uiteindelijk moest opgeven.

Wie een bijstandsuitkering heeft zal wat Macron betreft vijftien à twintig uur per week moeten werken of een opleiding volgen. De werkloosheid is met 7,4 procent op het laagste niveau sinds 2008 beland, benadrukte Macron. ‘Wij moeten doorgaan op deze weg, volledige werkgelegenheid moet mogelijk zijn in de komende vijf jaar.’

Uitdagers kampen met Poetinverleden

Dat hij geen tweede termijn zal krijgen, kan niemand in Frankrijk zich voorstellen. De populistische uitdagers Marine Le Pen en Éric Zemmour zijn in de ogen van de publieke opinie niet geschikt om het land te leiden. Hun geloofwaardigheidsprobleem is door hun eerdere sympathie voor de Russische president Poetin groot geworden. Regionaal President in Île-de-France Valérie Pécresse is er niet in geslaagd om duidelijk te maken op welke punten zij verschilt van Macron.