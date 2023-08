Maakt Ron DeSantis nog een kans tegen Trump? De tijd begint te dringen

Ron DeSantis leek een serieuze kans te maken tegen Donald Trump, maar in recente peilingen verliest hij steeds meer terrein. Kan de gouverneur uit Florida het tij nog keren? En welke invloed hebben de rechtszaken tegen Trump?

Het zijn slechts peilingen, maar toch. Ron DeSantis zal bergen moeten verzetten wil hij de Republikeinse nominatie voor het Amerikaanse presidentschap binnenslepen. Volgens een recente peiling van het Siena College en The New York Times ziet 54 procent van de Republikeinse kiezers niet hem, maar oud-president Donald Trump het liefst als presidentskandidaat.

DeSantis moet het doen met een schamele 17 procent. Veel kiezers vragen zich af wat nu eigenlijk de boodschap van DeSantis is. Waarom ze hem boven Trump zouden moeten verkiezen.

Hoewel de 44-jarige DeSantis voor zijn verkiezingscampagne via het Never Back Down PAC (een Political Action Committee: een lobbygroep die onder andere de inzameling van campagnegeld organiseert) net voor ruim 100 miljoen dollar steun heeft binnengeharkt bij een aantal miljardairs, valt het contrast op met de vele, kleinere giften die Trump (77) ontvangt. De oud-president krijgt miljoenen binnen via tientjesdonaties van ‘gewone Amerikanen’. Veel meer dan DeSantis.

Blijkens de peilingen heeft Trump nauwelijks te lijden onder de diverse juridische zaken die tegen hem lopen (zie kader). Zijn achterban draagt hem nog steeds op handen en lijkt alle controversiële acties bij voorbaat te vergeven.

Strijd met Disney

DeSantis wacht een zware strijd, maar doet zijn best. Republikeinen die hem hebben ontmoet tijdens verkiezingsbijeenkomsten beschrijven hem als vriendelijk en respectvol. In zijn toespraken haalt hij nog steeds consequent uit naar de ‘woke-cultuur’ van met name Disney, een grote werkgever in zijn thuisstaat Florida.

Voor een groot deel van de Republikeinse achterban is dat een prima thema. Maar DeSantis ontbeert de ‘fun’ waarmee Trump zijn boodschap lardeert. Ook zou hij zich onvoldoende aanpassen aan kiezers buiten Florida, de staat waar hij al twee keer heeft gewonnen. Trump is daarin veel handiger. In een staat als Iowa zegt hij bijvoorbeeld: “Er is in het Witte Huis nooit een betere vriend voor Iowa geweest dan president Donald J. Trump.” De reactie? Een staande ovatie.

Als voormalige president – beroemd vanwege de uitspraak dat hij iemand in New York op Fifth Avenue zou kunnen neerschieten en toch geen steun zou verliezen – straalt Trump branie uit. Of hij nou is veroordeeld wegens verkrachting, hij zijn herverkiezing wilde manipuleren of dat hij knoeide met zijn belastingen: het is óf niet waar, óf zijn achterban vergeeft hem alles.

Tijd begint te dringen

Zo’n 17 procent van de Trumpkiezers zegt heel goed te weten dat de oud-president ‘ernstige federale misdrijven heeft gepleegd’, maar maalt daar niet om: “Ik denk dat hij misdaden heeft gepleegd,” reageert New Yorker Joseph Derito (81) bijvoorbeeld in The New York Times. “Ik denk dat hij verschrikkelijke dingen heeft gedaan. Maar hij deed ook veel goeds.” Zoals wel meer Republikeinen verwacht Derito daarom toch weer op Trump te gaan stemmen, bij gebrek aan een – volgens hem – sterk alternatief.

Voor DeSantis wordt het dus een flinke uitdaging om een serieuze kans te maken tegen Trump. De tijd begint bovendien te dringen, want over minder dan een jaar (van 15 tot 18 juli) vindt de beslissende conventie van de Republikeinse Partij plaats.

Sommige analytici adviseren ex-marinier DeSantis het gevecht vol aan te gaan. Trumps aanvaringen met justitie bieden genoeg munitie, zeggen ze. Maar DeSantis, een conservatieve man uit de arbeidersklasse met een diploma van zowel Yale als Harvard, waagt het nog niet de publiekslieveling ‘een mes in de rug te steken’ – want zo zullen de diehard Trumpisten dat ongetwijfeld voelen. En hij heeft hun steun nog nodig in een eventuele strijd met Joe Biden.