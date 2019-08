Louvre gaat vooraf reserveren verplichten

Een lange rij bezoekers voor het Louvre. Beeld AFP

Het Louvre is het populairste museum ter wereld met meer dan 10 miljoen bezoekers in 2018. Het bezoekersaantal lag vorig jaar maar liefst een kwart hoger dan het jaar daarvoor.

Voor de museumdirectie is te grote drukte een groeiend probleem. Deze zomer was het vooral tijdens de hittegolf overvol in de koele museumruimten.

Het feit dat de Mona Lisa van Leonardo da Vinci tijdelijk ergens anders was opgehangen dan normaal, zorgde daarbij ook nog voor verwarring onder bezoekers.

Vanaf oktober of november moet het verplichte reserveringssysteem ingaan. Eerst mikte het Louvre op begin volgend jaar, maar vanwege de drukte van deze zomer wil het museum de nieuwe regeling al eerder instellen.