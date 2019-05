Louvre dicht: personeel staakt tegen de drukte

Beeld AFP

Hun vakbond zegt dat het Louvre verstikt wordt door de hordes toeristen. “De werkomstandigheden voor het personeel zijn nog nooit zo slecht geweest. Het aantal bezoekers is sinds 2009 met meer dan 20 procent gegroeid, terwijl er steeds minder medewerkers zijn.”

Voor het museum hebben zich volgens een bond 150 Louvre-medewerkers verzameld om te protesteren tegen het personeelstekort. Toeristen die een kaartje hadden voor maandag krijgen hun geld terug, zegt het Louvre. Het museum is vooral op maandag in trek, omdat de meeste andere musea in Parijs dan dicht zijn.