Longziekte VS niet alleen veroorzaakt door e-sigaret

Beeld ANP

De ziekte wordt gelinkt aan vapen, het roken van een e-sigaret. Dat lijkt volgens de gezondheidsorganisatie nog steeds een belangrijke oorzaak, al is dat niet bewezen. De artsen kijken nu ook naar andere oorzaken.

Ongeveer 1300 mensen in de Verenigde Staten hebben de ziekte opgelopen, 26 mensen zijn eraan overleden. 80 procent van de mensen met de ziekte is jonger dan 35 jaar. In een aantal Amerikaanse staten is het roken van e-sigaretten aan banden gelegd na deze berichten.