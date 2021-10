Lonely Planet tipt Auckland als dé bestemming, maar niemand kan erheen

Mission Bay in Auckland, Nieuw Zealand. Momenteel is het strand ook voor inwoners taboe wegens de lockdown, aan toerisme valt al helemaal niet te denken. Beeld Getty Images

Een slapende vulkaan een bloeiende creatieve sector, prachtige stranden en de 328 meter hoge Sky Tower. Het Nieuw-Zeelandse Auckland heeft veel te bieden. Niet alleen als de meest leefbare stad ter wereld volgens The Economist, maar ook voor toeristen.

Dat oordeelt althans de Lonely Planet, sinds mensenheugenis de bijbel voor backpackers en een onuitputtelijke bron met lijstjes van de mooiste en bijzonderste bestemmingen. Voor komend jaar staat Auckland op plek één bij de steden, zo werd gisteren bekend.

Wacht alleen nog wel even met boeken, want Auckland zit op slot. De stad kampt met een coviduitbraak en is al meer dan tien weken in lockdown. Veel winkels zijn dicht, net als de horeca. Voor toeristen is de stad verboden terrein. Wie de regels (expres) overtreedt en de stad wel bezoekt, wat toeristen doorgaans toch doen, kan flinke boetes of zelfs celstraf verwachten. Niet de beste bestemming voor een stedentrip dus.

Eerlijk is eerlijk, de lijst gaat over 2022. De mensen bij Lonely Planet zijn niet gek. Wie weet hoe het er over een jaar voorstaat? En premier Jacinda Ardern maakte deze maand bekend dat het stringente coronabeleid, gericht op totale indamming van het virus, wordt losgelaten. Ook Nieuw-Zeeland kreeg de deltavariant er niet onder.

“Indamming was belangrijk omdat we de vaccins niet hadden,” zei Ardern. “Nu hebben we ze wel.” Nieuw-Zeeland zet nu vol in op de vaccins: als 90 procent van de bevolking van boven de 12 een prik heeft ontvangen, gaat het land voorzichtig van het slot.

Voorlopig staat de teller echter op 73 procent. Toeristen moeten nog even geduld hebben. In de tussentijd zijn plek twee en drie op de lijst, het Taiwanese Taipei en het Duitse Freiburg, misschien een aardig alternatief.