Londense politie slaags met anti-BLM-demonstranten

In en rond Parliament Square verzamelden zich honderden mensen in voetbalshirts. Ze scanderen “Engeland, Engeland” en “Winston Churchill, hij is één van ons” in de buurt van het standbeeld van de oorlogspremier.

Op Trafalgar Square wordt met blikjes en flessen gegooid en vuurwerk afgestoken. De politie heeft gewaarschuwd dat sommige mensen wapens proberen mee te nemen naar protestacties.

Demonstraties tegen racisme

Op meerdere plaatsen in het Verenigd Koninkrijk wordt geprotesteerd tegen racisme, maar in Londen zijn ook tegendemonstranten op de been die monumenten voor historische figuren willen beschermen.

De protesten tegen racisme in het Verenigd Koninkrijk hebben ook daar geleid tot een discussie over standbeelden van historische figuren. Betogers haalden eerder in Bristol het beeld neer van slavenhandelaar Edward Colston en gooiden het in het water.

Standbeelden afgeschermd

De autoriteiten hebben in Londen uit voorzorg standbeelden afgeschermd, waaronder het beeld van Churchill. Daar had iemand vorige week met verf ‘is een racist’ opgespoten, tot woede van sommige Britten. “Mijn cultuur wordt aangevallen. Dit is mijn cultuur en mijn Engelse geschiedenis. Waarom moet Churchill worden afgeschermd?” zei een betoger.

Een paar kilometer verderop verzamelden zich zo’n twintig betogers met Black Lives Matter-borden in Hyde Park. Ze waren door de organisatoren opgeroepen weg te blijven omdat werd gevreesd voor geweld door tegendemonstranten.

Ook waren er demonstraties tegen racisme in steden als Liverpool en Newcastle. Veel deelnemers droegen mondkapjes vanwege het coronavirus.