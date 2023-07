Londense burgemeester Khan wil uitbreiding milieuzone, maar het protest groeit en ook Boris Johnson bemoeit zich ermee

De Londense burgemeester Sadiq Khan staat onder druk over de geplande forse uitbreiding van een milieuzone. Toch wil hij van inbinden niets weten. ‘Als je niet akkoord zou gaan met vies drinkwater, waarom zou je vieze lucht dan wel accepteren?’

In het stadhuis van Londen loopt de spanning op over de uitbreiding van een milieuzone naar de volledige metropool. Het plan, een paradepaardje van Labour-burgemeester Sadiq Khan, staat op losse schroeven sinds de tussentijdse verkiezingen voor de Lagerhuiszetel van een westelijke buitenwijk van Londen, vorig week.

Labourleider Keir Starmer is ervan overtuigd dat het ambitieuze groene plan van zijn partijgenoot Khan de partij daar de zege heeft gekost. Starmer oefent daarom nu druk uit op de burgemeester om zijn voornemens aan te passen. “We moeten onszelf serieus de vraag stellen of onze prioriteiten de prioriteiten zijn van werkende mensen,” zei Starmer.

Het draait allemaal om de zogeheten Ultra Low Emission Zone (Ulez). Die beslaat op dit moment een centraal deel van Londen, ongeveer een kwart van de stad. Automobilisten betalen daar een heffing van 12,50 pond per dag, omgerekend 14,50 euro, als ze in een relatief vervuilende wagen rijden. Het gaat dan om de meeste dieselauto’s van voor 2015 en benzineauto's van voor 2006.

Labourburgemeester Khan wil deze zone per 29 augustus uitbreiden naar de hele metropool. Daarbij wijst hij erop dat het werkt. De uitstoot van schadelijke stoffen door auto’s in het centrale deel van Londen is duidelijk afgenomen.

Afhankelijker van de auto

Maar de zone gaat zich nu uitstrekken tot wijken waar minder openbaar vervoer is en waar mensen meer afhankelijk zijn van hun auto. Daardoor groeit de weerstand. Critici stellen dat Khan met de Ulez-heffing vooral armen in de buitenwijken op te hoge kosten jaagt, onder wie zelfstandigen die voor hun werk de stad in moeten. Ze vinden het plan bovendien ongelukkig getimed, omdat mensen al worstelen met stijgende kosten van levensonderhoud.

Enkele deelgemeenten, geleid door Conservatieve Partij, zijn ook al naar de rechter gestapt om de uitbreiding van Ulez tegen te houden. De installatie van de duizenden benodigde controlecamera’s wordt intussen tegengewerkt, er worden kabels doorgeknipt en er zijn geregeld protesten. “Als je van het milieu een religieuze kruistocht maakt, waarin je de wereld verdeelt in goeieriken en slechteriken, dan vervreemd je je van de steun die je nodig hebt voor verstandige milieubescherming,” waarschuwde minister Michael Gove van Volkshuisvesting afgelopen zondag in een interview.

Oud-premier Johnson beschuldigde burgemeester Khan er in een recente column bovendien van dat hij de uitbreiding van de milieuzone vooral wil om de boeken van het hoofdstedelijk openbaar vervoer sluitend te krijgen. ‘Zijn drijfveer is geld, niet de luchtkwaliteit,’ schreef Johnson, die zelf ooit als burgemeester van Londen het oorspronkelijke Ulez-plan lanceerde.

Tussentijdse verkiezingen

Het gekissebis werd de afgelopen tijd extra op de spits gedreven door de tussentijdse verkiezingen in Uxbridge and South Ruislip, het voormalige kiesdistrict van Boris Johnson in het westen van Londen. Labour staat in de landelijke peilingen ruim voor op de Conservatieven en hoopte een kans te maken in dit conservatieve bolwerk. Maar de lokale Tory-kandidaat maakte van het verzet tegen Ulez het centrale thema van zijn campagne en won. Twee andere districten buiten Londen gingen overigens wel verloren, waarvan één aan Labour.

Volgens Labourleider Starmer gaf afschuw over de heffing in Londen de doorslag. “We hoorden dat bij het langs de duren gaan,” zei Starmer. “We moeten daar allemaal over nadenken, ook de burgemeester.”

Starmer trekt Labour sinds zijn aantreden als leider in 2020 naar het politieke midden. Hij meent dat al te ingrijpende groene plannen daarbij soms in de weg zitten.

Op aandringen van Starmer zint Khan inmiddels op maatregelen om de gevolgen van de tolheffing voor minder bedeelden te beperken. Zo zal een subsidieregeling voor mensen die hun oude auto naar de sloop brengen mogelijk worden uitgebreid. Maar van uitstel of afstel van de uitbreiding van de milieuzone wil Khan vooralsnog niks weten. “Niemand zou akkoord gaan met vies drinkwater,” zei hij tegen tv-zender Sky News. “Waarom zou je vieze lucht dan wel accepteren?”