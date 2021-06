Londen stelt einde lockdown op ‘Vrijheidsdag’ uit om deltavariant

Terwijl het aantal corona­besmettingen in Engeland weer toeneemt, werd in Londen gisteren geprotesteerd tegen lockdown en vaccinatie. Beeld Henry Nicholls/Reuters

De Engelsen moeten nog een maand moeten wachten tot ze weer naar de club kunnen, of met een groep vrienden aan de bar kunnen hangen. In plaats van op 21 juni blijven de laatste coronabeperkingen in Engeland nog tot 19 juli van kracht, kondigde premier Johnson gisteren aan.

De reden is de deltavariant, de mutatie van het virus die voor het eerst in India is ontdekt, en nu ook in het Verenigd Koninkrijk rondwaart. Naar schatting is die variant 60 procent besmettelijker en maakt die volgens de eerste berichten patiënten ook zieker.

Het is een hard gelag voor het Verenigd Koninkrijk, maar ook een onheilspellend vooruitzicht voor andere landen die hopen de maatregelen nu voorgoed te kunnen loslaten. Het VK loopt ver voor op andere Europese landen met vaccineren: inmiddels heeft meer dan 60 procent van de mensen een inenting gehad en meer dan 40 procent zelfs twee.

Nieuwe golf

Toch is het land met meer dan 7700 nieuwe gevallen per dag, hard op weg naar een volgende golf. De ziekenhuisopnamen en sterfgevallen stijgen overigens wel drastisch minder dan eerder. Ouderen worden minder ziek omdat ze bijna allemaal zijn ingeënt, jongeren raken wel besmet, maar dat heeft minder vaak gevolgen.

Met de extra maand respijt tot ‘vrijheidsdag’ hoopt de regering-Johnson ervoor te zorgen dat bijna alle volwassenen een keer zijn ingeënt en een ruime meerderheid twee keer.

Dat de deltavariant ondanks de relatief hoge vaccinatiegraad zoveel mensen besmet, kan te maken hebben met de gebruikte vaccins. Het VK prikt mensen ouder dan veertig grotendeels met AstraZeneca. Uit onderzoeksresultaten blijkt dat deze minder bescherming bieden dan die van Pfizer en Moderna, die in Nederland veel worden gebruikt. Volgens wetenschappelijk tijdschrift Nature beschermt AstraZeneca in 60 procent van de gevallen tegen de deltavariant, voor Pfizer is dat 79 procent.