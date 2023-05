Lokale verkiezingen lopen uit op nederlaag voor Britse premier Sunak: ‘Hij kan dit niet afschuiven op Johnson’

Lib Dem-leider Ed Davey (links) viert de winst van zijn partij na de uitslag van de lokale verkiezingen. Beeld Finnbarr Webster/Getty Images

Grijnzen als de Cheshire Cat; dat moest Ed Davey vrijdag naar eigen zeggen van de verkiezingsresultaten, verwijzend naar de kat met de brede rij tanden van Alice in Wonderland. En dat is niet zo gek. De partijleider van de Lib Dems zag hoe zijn partij won in onder andere Windsor en Maidenhead – traditioneel Tory-achterland. Van de Conservatieve partij, dus.

Voor de Conservatieve Partij hield het drama daarmee niet op. Op basis van vroege prognoses van vrijdagmiddag wordt er rekening mee gehouden dat de partij van premier Rishi Sunak in totaal liefst 1000 zetels verliest. De grote winnaar is aartsrivaal Labour onder leiding van Keir Starmer. Maar ook de Lib Dems en de Greens doen het goed.

Labourleider Starmer: “Vergis u niet: we liggen op koers om de grootste te worden bij de algemene verkiezingen komend jaar.”

Grote test voor Sunak

De verkiezingen gingen over de leiding van 230 lokale besturen, waarbij in totaal meer dan 8000 zetels werden verdeeld, en hebben geen directe impact op de zetelverdeling in het parlement. Desalniettemin betekenen de resultaten weinig goeds voor premier Sunak. Deze lokale verkiezingen werden gezien als de eerste en laatste grote test voor Sunak vóór de algemene verkiezingen, die naar verwachting in de zomer of herfst van 2024 plaatsvinden.

De oorwassing komt overigens niet bepaald uit de lucht vallen. Tevoren werd er al rekening mee gehouden dat de Conservatieve partij, die de leiderschapscrisis na het opstappen van premier Boris Johnson vorig jaar nog altijd niet te boven lijkt te zijn, in het ergste geval zo’n 1000 zetels zou verliezen. Dat zwartste scenario lijkt dus bewaarheid te worden.

Vooralsnog blijft Sunak redelijk kalm onder de uitslag. Volgens hem laat de verkiezingsuitslag zien dat de kiezers duidelijk hebben gemaakt dat ze willen dat de regering de economie, Nationale Gezondheidsdienst NHS en immigratie voorrang geeft.

Sunak schuift schuld af

Daarnaast lijkt hij een eventuele zware nederlaag af te willen schuiven op de chaos die hij van Johnson en Liz Truss (die het slechts 45 dagen volhield als premier) heeft geërfd. Daar sorteerde hij woensdagavond, aan de vooravond van de verkiezingen, al op voor. De vraag is of Conservatieve partijgenoten, waarvan veel nog weglopen met Johnson, die strategie pikken.

Een anoniem Torylid zei tegen The Telegraph dat Sunak het verlies niet kan wijten aan de Johnson. “Sunak begon die chaos zelf door te muiten tegen meest succesvolle Toryverkiezingswinnaar in 50 jaar,” doelend op Johnson, dus.

Hoe dan ook zal Sunak aan de bak moeten, wil hij het tij nog keren. Zowel bij de traditionele achterban, in het rijkere zuiden van Engeland, als in de oude industriesteden die voor de brexit en Boris Johnson stemden, lijkt de Conservatieve partij haar glans te zijn verloren. Een doekje voor het bloeden voor Sunak: de kroning van Charles zaterdag zal de aandacht in elk geval wat afleiden van zijn electorale verlies. Al is het maar voor even.