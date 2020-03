Lokale verkiezingen in Frankrijk - hoe doe je dat zonder besmettingen?

De Franse Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner vertelde het Franse volk: “De gemeenteraadsverkiezingen moeten in heel Frankrijk doorgaan. Iedereen moet zonder gevaar kunnen stemmen.” Beeld EPA/Ludovic Marin

Er hangt een donkere wolk boven de gemeenteraadsverkiezingen die zondag in Frankrijk worden gehouden. Het coronavirus maakt de Fransen bang. Uit een recente peiling blijkt dat 28 procent van de kiezers mogelijk thuis blijft, uit vrees besmet te raken.

Het gemeentebestuur van Montpellier neemt in elk geval geen enkel risico en heeft maar liefst 290.000 balpennen besteld. Die komen zondag allemaal in aparte verpakkingen bij de stembussen te ­liggen. Iedereen kan dan zijn of haar stem uitbrengen met een schone ­privépen, zonder ‘besmette’ handen te krijgen van een allemanspen.

Het personeel in de stembureaus krijgt handschoenen. Op tafels komen flesjes met desin­fecterende gel te staan. En kiezers die in de rij moeten wachten, moeten een meter afstand houden van elkaar. “Ik roep iedereen op niet te gaan stemmen op tijden dat het meestal het drukst is: eind van de ochtend en begin van de middag,” zei burgemeester Philippe Saurel.

De verkiezingscampagne verliep de afgelopen weken al in virusstijl. In Parijs zegden kandi­daten hun meetings in grote zalen af: bijeenkomsten met meer dan honderd personen zijn in het hele land verboden en in sommige gemeenten werd de campagne ­helemaal stilgelegd. Burgemeesters hadden geen tijd om hun electorale folders uit te delen omdat ze zich moesten concentreren op maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Een enkele burgemeester zit zelfs thuis in quarantaine.

Mondkapjes verboden

De regering stuurde afgelopen week een lijst met richtlijnen aan de meer dan 35.000 burgemeesters van Frankrijk. Daarin wordt onder meer gesteld dat alle stembureaus kiezers de mogelijkheid moeten bieden hun handen te wassen. Elektronische stemmachines moeten elk half uur worden schoongemaakt. Het wordt mensen ook makkelijker gemaakt om per volmacht te stemmen en dus zelf thuis te blijven. Maar er zijn ook grenzen: stemmen met een mondkapje is verboden als de kiezer daarmee niet identificeerbaar is.

“De gemeenteraadsverkiezingen moeten in heel Frankrijk doorgaan,” aldus minister Christophe Castaner (Binnenlandse Zaken). De democratie mag niet gedwarsboomd worden door een virus, is het devies. “Iedereen moet zonder gevaar kunnen stemmen.”

In totaal kiezen zondag zo’n 47 miljoen Fransen hun gemeenteraden die op hun beurt de burgemeesters aanwijzen. Als in grote steden geen van de kandidaten de absolute meerderheid krijgt, volgt volgende week zondag een tweede ronde.

Voor president Emmanuel Macron zijn de verkiezingen een belangrijke test. In de peilingen staat hij er slecht voor. Nog maar één op de drie Fransen is tevreden over hem. Het afgelopen jaar kreeg Macron te maken met massale demonstraties van Gele Hesjes en flinke protesten tegen zijn pensioenhervormingen.

Alom wordt verwacht dat Macrons partij, La République en Marche, daarom slecht zal scoren. Na de vele protesten op straat, wordt hij dan ook electoraal voor het eerst afgestraft. Dat zou de positie van de president bemoeilijken.

Kandidaat in opspraak

Met name de Groenen in Frankrijk, de EELV, gooien hoge ogen in sommige grote steden. Bij de Europese verkiezingen van vorig jaar boekte die partij al een verrassend hoge score met ruim 13 procent van de stemmen.

De extreemrechtse partij van Marine Le Pen, , heeft op dit moment in acht gemeenten de meerderheid. Bij de verkiezingen van zondag doet de partij mee in ruim 400 van 35.000 gemeenten.

Maar ook Le Pens partij wordt – indirect – getroffen door het coronavirus. Eén van de kandidaten van Rassemblement National kwam een week geleden in opspraak nadat hij op een Russische site een video had ‘geliked’. In het filmpje werd gezegd dat het virus de wereld in is geholpen door Joden om ‘de wereld hun suprematie op te leggen’. De betrokken kandidaat is met onmiddellijke ingang uit zijn functie gezet.