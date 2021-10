Lokale lockdowns: Staphorst kan de volgende zijn na Letland en Moskou

De kern van Staphorst op een doordeweekse dag. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Ziekenhuisbaas Ernst Kuipers van het Rotterdamse Erasmus MC vindt de stijgende besmettingscijfers reden tot zorg. “In Nederland is het aantal opnames verdriedubbeld in drie weken tijd,” zegt hij. “In het Verenigd Koninkrijk zie je toch weer hoge besmettingsaantallen en hoge aantallen ziekenhuisopnames. Dat kan hier ook gebeuren.”

Ondanks een vaccinatiegraad van ruim 86 procent komen er dagelijks bijna 50.000 besmette Britten bij. Binnen een week belandden er daarvan zesduizend in het ziekenhuis. De Britten noteerden maandag meer besmettingen dan Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje bij elkaar. Dinsdag zijn er 223 doden gemeld, het hoogste aantal sinds begin maart.

Volgens Kuipers kan het in Nederland met ongeveer 1,8 miljoen ongevaccineerden lokaal ook nog makkelijk tot hoge aantallen komen. “Hierdoor kan het nodig zijn dat je lokale lockdowns moet instellen aan de hand van de besmettings- en vaccinatiegraad, zoals nu bijvoorbeeld in Staphorst.” In deze gemeente, die deel uitmaakt van de Bijbelgordel, is van alle mensen van 12 jaar en ouder 53 procent volledig gevaccineerd. Volgens de LNAZ-voorman zijn er in Nederland genoeg onbeschermden over om tot hoge besmettingsaantallen en ziekenhuisopnames te komen.

Woensdag zei RIVM-topman Jaap van Dissel dat beperkingen als een avondklok en het sluiten van scholen en winkels nu waarschijnlijk niet nodig zijn. “We zitten in een principieel andere situatie dan vorig jaar,” aldus Van Dissel in Het Parool. “Toen hadden we geen vaccins. Dus in alle realiteit zie ik geen aanleiding om zulke ingrijpende maatregelen te adviseren.”

Viroloog en lid van het Outbreak Management Team (OMT) Menno de Jong vreest net als Kuipers dat de 1,8 miljoen ongevacccineerden tot hoge aantallen ziekenhuisopnames leiden. “Er kan een moment komen waarop ziekenhuiscapaciteit overvraagd wordt en er aanvullende maatregelen nodig zijn.” Dat zal volgens hem binnen het OMT besproken moeten worden. De Jong benadrukt het advies thuis te werken voor wanneer dat kan. “Zo te zien aan de files, houdt bijna niemand zich daaraan. Kijkend naar de cijfers moeten mensen zich allemaal even achter de oren krabben.”

Letland vier weken dicht

Elders in Europa zijn de coronamaatrdegelen alweer van stal gehaald. Letland kondigde woensdag als eerste land van de EU een nieuwe lockdown af. In elk geval vier weken lang zijn alle horeca en winkels daar dicht. Ook in Roemenië loopt de situatie weer uit de hand. Boekarest heeft zelfs de hulp ingeroepen van de Wereldgezondheidsorganisatie, omdat het de toename aan ziekenhuisopnames niet aankan.

In beide landen is de vaccinatiegraad laag. Terwijl over de hele EU genomen 74 procent van de bevolking ingeënt is, blijft dat in Letland steken op 50 procent. In Roemenië nog geen 36 procent van de bevolking gevaccineerd.

Moskou op slot

Het gebrek aan vaccinatiebereidheid lijkt ook Rusland, waar krap 30 procent van de bevolking is ingeënt, parten te spelen. Dagelijks overlijden duizend mensen volgens de officiële cijfers aan het virus. Om het aantal besmettingen terug te dringen, is in Moskou donderdag weer een lockdown ingevoerd, ondanks dat president Poetin had beloofd dat het land niet weer op slot zou gaan.