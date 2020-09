Loekasjenko irriteert Poetin met druistige monoloog

Beeld EPA

De topontmoeting zou besloten zijn, maar uiteindelijk praten de beide leiders vanuit luie stoelen ook voor het oog van de camera’s nog even met elkaar. Poetin trapt af. Hij zegt dat de Belarussen zelf de situatie moeten oplossen, die is ontstaan na de verkiezingen, waarbij Loekasjenko fraudeerde, dus zonder enige inmenging van buitenaf (Poetin bedoelt: het Westen).

Ook drukt hij zijn collega op het hart de grondwet te wijzigen, zoals hij heeft beloofd en dat Rusland alle verplichtingen aan zijn kleine westerbuur, inclusief militaire, zal nakomen.

Bovendien zegt Poetin Belarus 1,5 miljard dollar aan leningen toe en belooft hij dat het als eerste land het coronavaccin krijgt, dat Rusland heeft ontwikkeld. Ik ben blij u te zien, Aleksandr Grigorjevitsj, van harte welkom,” zegt de Russische president vriendelijk.

Minutenlange monoloog

Maar de glimlach verdwijnt snel van zijn gezicht als Loekasjenko het woord neemt. Druistig en met licht overslaande stem, zoals bekend van hem. Loeksjenko steekt een minutenlange monoloog af. Hij zegt dat de oproerpolitie de straten in Minsk tijdens het weekeinde leegmaakt, zodat de mensen er kunnen lopen (hij refereert aan de massademonstraties die de laatste zes zondagen plaatsvonden tegen Loekasjenko, waarbij tientallen werden opgepakt). Hij bedankt Poetin omstandig voor zijn steun en noemt die ‘een wijze les voor alle voormalige Sovjetstaten’.

Dan begint Loekasjenko opnieuw over de dreiging van de Navo, waarvan hij al meerdere malen heeft gezegd dat die Belarus (en vervolgens Rusland) wil bezetten. “Niemand mag zijn wapens kletteren aan de poort van onze Uniestaat. Er is een Navo-bataljon neergestreken in Litouwen, 15 kilometer bij ons vandaan. We mogen niet dezelfde fouten maken als in de Grote Patriottische Oorlog,” zegt de veelgeplaagde president, verwijzend naar de verzoeningspolitiek van Europa en de Sovjet-Unie ten aanzien van Hitler-Duitsland.

Geërgerd

Poetin is bepaald geen fan van de Navo, maar zichtbaar geërgerd hoort hij de bravoure van zijn collega aan. Hij ontwijkt zijn blik, wiebelt voortdurend met zijn voeten en knijpt soms in zijn armleuning. Af en toe knikt hij nog. Uit beleefdheid. Hier zit duidelijk een president die zijn collega mogelijk nog tijdelijk zal dulden. Maar volgens Russische commentatoren, wil ook Poetin op termijn af van Aleksandr Loekasjenko.

De Belarussische oppositie was hoe dan ook niet blij met de topontmoeting. Loekasjenko’s grootste rivaal tijdens de verkiezingen, Svetlana Tichanovskaja, schreef op Telegram teleurgesteld te zijn dat Poetin nog steeds met Loekasjenko praat en niet met de oppositie. Ook zei ze dat de oppositie alle besluiten die de twee zouden nemen, als niet rechtsgeldig zou beschouwen.