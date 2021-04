Lockdowns overal, behalve voor de Britten; zo pakt Europa corona aan

Maandag gingen de terrassen in het Verenigd Koninkrijk weer open. Beeld In Pictures via Getty Images

Groot-Brittannië

De Britten voelen zich sinds maandag een stuk vrijer. Winkels met niet-essentiële artikelen als kleding zijn heropend. Ook in de persoonlijke verzorging, in kapperszaken en nagelshops kan iedereen weer aan de slag. Net als in horecazaken, op voorwaarde dat alle klanten aan tafels worden bediend.

Dankzij het voortvarende vaccinatieprogramma mogen in Groot-Brittannië ook openbare gebouwen als bibliotheken en wijkcentra de deuren weer openen, een oppepper voor het sociale leven. Dat geldt ook dierentuinen en pretparken. Kleine evenementen als boekenbeurzen en kermissen zijn toegestaan. Binnensporten mogen alleen in klein gezelschap worden beoefend, individueel of bijvoorbeeld met het gezin. Kinderopvang is ook weer toegestaan. Bij huwelijken en dodenwakes mogen maximaal vijftien mensen aanwezig zijn, exclusief personeel.

Duitsland

De Duitse minister van Volksgezondheid, Jens Spahn, vindt een strenge lockdown nog noodzakelijk om de golf aan besmettingen te keren: “Als dit zo doorgaat, komt onze hele gezondheidszorg in de knel.” Artsen en verplegend personeel slaan alarm. Evenals Spahn noemen zij maar één remedie: zo weinig mogelijk contacten en mobiliteit. Op scholen en bij de kinderopvang moet iedereen twee keer per week worden getest. Ook in bedrijven moet testen op corona ‘alledaags’ worden, aldus de minister. Pas als de besmettingsaantallen fors zijn gedaald, wil de Bondsregering beginnen met het opheffen van de beperkingen. Verwacht wordt dat Duitsland tot zeker het einde van deze maand in een strenge lockdown blijft.

België

Essentiële winkels zijn open, niet-essentiële winkels werken op afspraak van maximaal een half uur. Klanten mogen met maximaal één extra persoon komen, dit moet iemand zijn uit hetzelfde huishouden. Een warenmarkt mag wel, maar rommelmarkten, brocantes en jaarmarkten niet. Kappers en andere niet-medische contactberoepen zijn gesloten, net als cafés en restaurants. Op straat komen is verboden tussen middernacht en vijf uur ’s ochtends. De hoofdstad Brussel is strenger: daar moet iedereen tussen 22.00 uur en 06.00 uur binnenblijven.

Belgen mogen alleen om een dringende reden naar het buitenland reizen. Thuiswerken is verplicht. Bioscopen, casino’s en pretparken zijn gesloten. Bibliotheken, musea, vakantieparken en dierentuinen zijn wel open. Buiten sporten mag met maximaal vier personen. Zwembaden zijn open. Trouwfeesten mogen doorgaan met maximaal vijftien personen, begrafenissen met maximaal vijftig personen. Crèches zijn open. Tot tenminste 18 april wordt er niet lesgegeven in de scholen.

Beeld AP

Spanje

De Spaanse bevolking, die gebukt gaat onder een vierde coronagolf, telt af naar 9 mei. Op die dag, als de noodtoestand in de gezondheidszorg afloopt, moet duidelijk worden welke beperkingen nodig blijven om het coronavirus onder controle te krijgen. Veel zal afhangen van de voortgang van het vaccinatieprogramma. Nu gelden een lockdown en een nachtelijk uitgaansverbod. Waarschijnlijk zullen de hoofdstad Madrid, de Canarische Eilanden en de Balearen als eerste de maatregelen versoepelen. In Andalusië moeten bars en restaurants om half elf de deuren sluiten. In Galicië en Murcia mogen leden van verschillende huishoudens elkaar weer ontmoeten: binnenshuis met maximaal vier personen, buitenshuis hooguit met z'n zessen.

Italië

De opgelegde beperkingen blijven in Italië tot zeker 30 april van kracht. Vakantiegangers zijn niet welkom. Aan de hand van kleurencodes - van rood tot wit - is te zien welke maatregelen van kracht zijn in de verschillende regio’s en provincies. De witte gebieden zijn het beste af, die zijn ‘maatregelvrij’. In alle regio’s geldt een avondklok van 22.00 tot 05.00 uur. Er is een reisverbod tussen regio’s. In Lombardije, Bolzano en Sicilië zijn alle noodzakelijke winkels open. In andere regio’s zijn alle winkels open. In de rode regio’s geldt een lockdown voor alle horeca. In de andere regio’s zijn restaurants open tussen 05.00 uur en 18.00 uur. Daarna mogen zij alleen bezorgen en laten afhalen. De meeste hotels zijn gesloten. Alle musea, discotheken, concertzalen, theaters, beurzen en attractieparken zijn dicht.

Een Italiaanse politieagent in gesprek met de eigenaren van restaurant Agrodolce in Rome. Het restaurant ging vorige week open, terwijl er een lockdown geldt voor de horeca. Beeld EPA

Portugal

De Portugezen kregen in januari te maken met een lockdown, maar sinds 15 maart zijn enkele beperkingen ingetrokken. Op die dag mochten kappers, boekwinkels en basisscholen aan de slag. Begin deze maand kon iedereen weer genieten op terrassen van cafés en restaurants. Ook musea, markten, kleine winkels, middelbare scholen en sportzalen beleefden een herstart. Als de situatie zich blijft verbeteren zouden ook bioscopen, winkelcentra, niet-essentiële winkels en restaurants nog deze maand dit voorbeeld kunnen volgen.

Slovenië en Servië

Beide landen hebben afgelopen maandag enkele beperkingen geschrapt. Slovenië maakte een einde aan de avondklok (van 22.00 uur tot 05.00 uur) en kinderopvang en lagere scholen zijn open, net als musea, kappers en winkels. In Servië kunnen winkelcentra weer klanten ontvangen. Restauranthouders mogen hun klanten alleen buiten bedienen.

Frankrijk

Tot eind april blijven de scholen en niet-essentiële winkels in Frankrijk dicht. Sinds 1 april geldt dat Fransen overdag binnen een afstand van 10 kilometer van hun woning moeten blijven, met een uitzondering voor woon-werkverkeer. Sinds 5 april mogen Fransen niet naar een andere ‘région’ reizen. Van de vroege avond tot de vroege ochtend is een avondklok van kracht. Thuiswerken wordt met klem aangeraden. De kinderopvang en basisscholen zijn tot 26 april dicht. Leerlingen van het voortgezet onderwijs zijn met ingang van 3 mei weer welkom. Studenten zouden vanaf die datum een keer per week naar de universiteit kunnen. Essentiële winkels zijn open, net als kapperszaken. Bars, restaurants, bioscopen, musea, theaters en sportzalen blijven dicht.

Polen

Alle evenementen met publiek zijn opgeschort. Bibliotheken zijn onder strikte voorwaarden open. Tot aanstaande zondag mag een beperkt aantal reizigers gebruikmaken van het openbaar vervoer. Publieke bijeenkomsten mogen maximaal bestaan uit vijf mensen, schoolexamens uitgezonderd. Huwelijksfeesten en begrafenisrecepties zijn tot 18 april verboden. Scholen en kinderopvang zijn tot die datum dicht.

Griekenland

Sinds de afkondiging van een nationale lockdown zijn enkele beperkingen opgeheven. Met ingang van 3 april zijn reizen tussen de verschillende prefecturen weer toegestaan, maar alleen in het weekeinde. Kappers mogen knippen, maar alleen op afspraak. Ook een paar archeologische trekpleisters, waaronder de Akropolis in Athene, zijn weer open. Er is een nationale avondklok van 19.00 tot 05.00 uur, maar in de weekends begint die twee uur later. Niet-essentiële winkels blijven dicht, maar sinds 31 maart geldt voor kleine winkels een versoepeling: zij mogen op afspraak klanten ontvangen.

Sinds 31 maart geldt in Griekenland voor kleine winkels een versoepeling: zij mogen op afspraak klanten ontvangen. Beeld AP

Noorwegen

Maatregelen in Noorwegen doen de bevolking behoorlijk pijn. De regering verbood sinds 23 maart de verkoop van alcohol en riep op alle evenementen te schrappen, ook die in het Paasweekend. Van de Noren wordt verwacht dat zij thuis niet meer dan twee gasten tegelijk ontvangen. Thuiswerken wordt ten strengste aanbevolen.

Denemarken

Het maximaal aantal mensen binnenshuis bedraagt vijf, buitenshuis mogen maximaal tien mensen bijeenkomen. Sinds 6 april mogen mensen in vrije beroepen weer aan het werk. Bij de contacten moet een coronapaspoort kunnen worden overlegd. Sinds vorige week dinsdag zijn ook de scholen en het hoger onderwijs weer open. Kinderopvang moet weer dicht als er te veel besmettingen worden vastgesteld. Winkels met een oppervlakte kleiner dan 5000 vierkante meter - en die niet in een winkelcentrum zijn gevestigd - mogen sinds 15 maart aan de slag als de klanten zich houden aan de voorgeschreven afstandsregel. Winkels met meer vierkante meters mogen 250 klanten binnenlaten, als zij aan extra maatregelen voldoen. Culturele instellingen, waaronder ook dierentuinen, mogen alleen bezoekers ontvangen die een negatieve coronatest kunnen laten zien, met een uitslag die niet ouder is dan 72 uur.