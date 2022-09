Liz Truss: de vrouw die (waarschijnlijk) Boris Johnson opvolgt

Liz Truss op een partijbijeenkomst in Norwich. Beeld REUTERS

Onder ingewijden bestaat geen twijfel meer: niet de voormalig minister van Financiën Rishi Sunak (42) maar Liz Truss (47) gaat de Conservatieve Partij en het Verenigd Koninkrijk leiden. Een deel van de achterban wil in haar graag een eigentijdse versie zien van Margaret Thatcher die in de jaren tachtig zo’n uitgesproken leider was. Truss noemt die vergelijkingen ‘frustrerend’ omdat mannen in haar situatie nooit zo worden afgewogen tegen illustere voorgangers.

En er zijn inderdaad meer verschillen dan overeenkomsten. Liz zat, benadrukte ze zelf eens, op een openbare lagere school, terwijl Margaret (dankzij een studiebeurs) onderwijs genoot aan een elitair gymnasium. Juffrouw Roberts (de meisjesnaam die Margaret inruilde bij haar huwelijk met Dennis Thatcher) kwam uit Lincolnshire, Truss die haar meisjesnaam altijd behield (ze is getrouwd met accountant Hugh O'Leary) groeide op in Yorkshire. Beiden studeerden in Oxford: Thatcher deed scheikunde, Truss studeerde PPE (filosofie, politiek en economie).

Met verschillende winden meewaaien

Nog een verschil, een die fans van Truss liever niet aanhalen: Margaret Thatcher was haar hele politieke carrière rechts en lid van de Conservatieve Partij. Liz Truss zat ooit bij de Liberalen en voerde daar op de linkervleugel zelfs actie om de monarchie af te schaffen: een doodzonde in de kringen waar ze nu verkeert. Sindsdien waaide ze binnen de partij met verschillende politieke winden mee, zo noteren Britse commentatoren.

In plaats van de Thatcher-vergelijking, is het zinvoller om naar de overeenkomsten te kijken tussen Truss en Boris Johnson (‘Bojo’), meent Andrew Rawsley de commentator van de linkse Observer. Beiden zijn politieke opportunisten, tamelijk ongeleide projectielen en hebben ook nogal wat verbale flaters op hun naam. Zo ging Truss op een partijcongres een keer volledig uit haar dak omdat de Britten twee derde van hun kaas uit Frankrijk importeerden. ‘Een enorme schande’, aldus Truss, die een toon aansloeg alsof de Argentijnen de Falklandeilanden hadden aangevallen.

Overigens is Truss, anders dan de strenge Thatcher of de entertainer Johnson, niet de meest onderhoudende spreker.

Beter kwam ze uit de verf als Britse minister van Handel en minister van Buitenlandse Zaken. Met Thatcheriaanse uithalen joeg Truss de Russen vaker op de kast dan Boris Johnson. Truss zegt over zichzelf dat Vladimir Poetin aan haar een kwaaie heeft zolang hij Oekraïne niet verlaat.

Haar agenda in eigen land is duidelijk: inkomensbelasting omlaag, deregulering van de Britse industrie, minder sociale woningbouw, meer steun voor huiseigenaren en een hardere aanpak van asielzoekers. Margaret Thatcher had het allemaal kunnen bedenken, ware het niet dat Truss dat alles wil bekostigen door de staatsschuld dan maar nog eens met vele tientallen miljarden te laten oplopen.