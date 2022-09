Liveblog

Live | Zelenski: ‘Al 6000 vierkante kilometer land heroverd’

Het Oekraïense leger heeft in een verrassingsoffensief grote terreinwinst op de Russen geboekt bij Charkov. Dat zorgt voor optimisme in Oekraïne en onrust in Rusland. Volg hier de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.