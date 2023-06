Live | ‘VS wist half juni al van plannen Prigozjin’, strijders van Wagner trekken zich verder terug

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Rusland zaterdag aangepast. 'Gezien de recente ontwikkelingen in Rusland is er een risico op verdere onrust in het hele land,' zegt het ministerie.

'Het reisadvies voor het grootste deel van Rusland is oranje: reis alleen naar Rusland als het strikt noodzakelijk is, en deels rood. Voor diegenen onder u die zich nog in Rusland bevinden, herhalen wij onze oproep: overweeg of uw verblijf in Rusland nog altijd noodzakelijk is of dat u besluit het land te verlaten,' schrijft het ministerie in een verklaring.

Code rood geldt voor de regio's die grenzen aan Oekraïne. 'Reis daar niet heen, wat uw situatie ook is,' waarschuwt het ministerie.

Het ministerie waarschuwt ook dat het op korte termijn mogelijk niet meer mogelijk is om mensen te helpen om Rusland te verlaten. 'Op dit moment kunt u het land nog op verschillende manieren verlaten, per vliegtuig of over land, maar dit kan snel veranderen. De Nederlandse overheid kan u niet helpen bij het verlaten van Rusland.'