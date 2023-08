Live | ‘VS verwacht dat Oekraïens tegenoffensief faalt’

De VN-gezant in Bosnië en Herzegovina Christian Schmidt heeft hard uitgehaald naar de leider van het Servische deel in dat land. Schmidt heeft Milorad Dodik in een interview een marionet genoemd van de Russische president Vladimir Poetin. Dodik trekt zich op zijn beurt weinig aan van het gezag van Schmidt.

Schmidt, die sinds 2021 als hoge vertegenwoordiger in Bosnië zit om toe te zien op het vredesakkoord uit 1995, ziet dat Dodik steeds harder zijn best doet om het Servische deel van Bosnië los te weken van de rest van het land. Volgens Schmidt speelt hij daarmee Poetin in de hand, die niet alleen bondgenoten zoekt in de Balkan, maar zelfs baat zou hebben bij een conflict daar om de internationale aandacht van zijn oorlog in Oekraïne af te leiden. "Er zou een belang kunnen zijn bij het aanwakkeren van een crisis buiten Oekraïne," zei Schmidt in het interview. "Maar dat is niet in het belang van Bosnië en Herzegovina of de mensen in de Republika Srpska," het Servische deel van Bosnië dat Dodik leidt.

Dodik is sinds de Russische invasie in Oekraïne drie keer op bezoek geweest bij Poetin. De Servische leider staat zelf ook op de sanctielijsten van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Europese leiders beschuldigen Dodik ervan dat hij met zijn uitspraken en acties de stabiliteit van het land op het spel zet.

Deze maand werd Dodik aangeklaagd omdat hij zich niet houdt aan de beslissingen van Schmidt. Die heeft onder het VN-mandaat verregaande bevoegdheden om besluiten te nemen. Toen de Republika Srpska vorige maand besloot om het grondwettelijke hof van het land niet langer te erkennen, draaide Schmidt die beslissing bijvoorbeeld terug.

Dodik erkent het gezag van Schmidt niet, omdat zijn benoeming niet door de VN-veiligheidsraad is bevestigd. Er is ook kritiek op de positie van de VN-gezant, omdat het altijd een buitenlander is die niet gekozen is en ondemocratisch besluiten kan nemen zonder de mogelijkheid op een beroep. Schmidt maakt vaker gebruik van die macht dan zijn voorgangers en sommige controversiële beslissingen roepen woede op.