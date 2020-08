Liveblog Beiroet

Live | USAR komt aan in Beiroet

Inwoners van de Libanese hoofdstad Beiroet zijn woensdagochtend ontwaakt in een verwoeste stad. Dinsdagmiddag plaatselijke tijd legde een enorme explosie een groot deel van de stad in puin. Het dodental en het aantal gewonden blijft stijgen. Volg in ons liveblog de laatste ontwikkelingen.