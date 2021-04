Live | Uitrol Janssen-vaccin in Europa uitgesteld vanwege mogelijke bloedproppen

Het belangrijkste nieuws tot nu toe

• Farmaceut Johnson & Johnson stelt de uitrol van het Janssen-coronavaccin in Europa uit voorzorg uit vanwege mogelijke bloedproppen die kunnen ontstaan bij mensen die het vaccin krijgen toegediend.

• Ook de Verenigde Staten stoppen tijdelijk met het gebruik van het coronavaccin van Janssen uit Leiden. Volgens The New York Times hebben zeker zes mensen in de Verenigde Staten last gekregen van een zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes.

• De buitenschoolse opvang gaat vanaf maandag weer helemaal open.

• Wellicht wordt een negatieve coronatest of vaccinatiebewijs straks verplicht voor musea, pretparken en dierentuinen als die weer opengaan.

• De Duitse bondskanselier Angela Merkel en haar kabinet hebben dinsdag een wetsvoorstel opgesteld waarmee ze buiten de deelstaten om zelf lockdowns kunnen opleggen.