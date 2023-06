Live | Tussen 13 en 20 Russische slachtoffers door muiterij, onduidelijk waar Wagnerbaas Prigozjin is

De Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken zegt in tv-interviews dat de muiterij van de Wagner Groep 'scheuren' laat zien in de autoriteit van het Kremlin. "Het was een directe uitdaging voor het gezag van Poetin," aldus Blinken. Onder leiding van Jevgeni Prigozjin, de baas van de Wagner Groep, trok het huurlingenleger naar Moskou tot ze zich op het laatste moment terugtrokken.

Hoewel Blinken niet wilde speculeren over de gevolgen van de muiterij, zei hij wel dat 'Poetin de komende weken en maanden meer te verantwoorden heeft.' "Ik denk dat dit nog niet het einde van het verhaal was," aldus Blinken.

Op de vraag of Washington al eerder kennis had over Prigozjins muiterij, gaf Blinken geen antwoord. Volgens de minister was het geen geheim dat de spanningen de afgelopen maanden toenamen. "Prigozjin zei al tijden nogal opmerkelijke dingen over de Russische oorlogvoering en daagde het militaire leiderschap direct uit," aldus Blinken. "Dus dit was een opkomende storm." Amerikaanse media meldden eerder dat Washington half juni al afwist van plannen van Prigozjin om in opstand te komen.

Volgens Blinken kan de muiterij in het voordeel van Oekraïne zijn in de oorlog. Door de muiterij is het goed mogelijk dat de Russen 'afgeleid en verdeeld' zijn, wat de 'voortzetting van de agressie tegen Oekraïne kan bemoeilijken,' stelde Blinken.