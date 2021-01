Live | Trump erkent nederlaag verkiezingen in eerste tweet na schorsing

Het Capitool in Washington is bestormd door Trump-aanhangers. Tijdens de rellen zijn vier doden gevallen. Nadat de zitting in het Congres weer werd hervat, is de verkiezingszege van Joe Biden officieel vastgesteld. In dit blog volgen we de ontwikkelingen op de voet.

