In dit blog volgen we de verkiezingen in de Verenigde Staten op de voet.



♦ Kijkwijzer: hier moet je op letten tijdens de verkiezingen.

♦ Hoe verloopt de race tot nu toe? Een overzicht.

♦ Dit zijn de vier mogelijke scenario’s na de verkiezingen.

♦ Download onze app en ontvang een bericht bij belangrijke updates.